Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 1:33 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 1:33 PM IST

    അവിസ്മരണീയമായി വോയ്‌സ് ഓഫ് ആലപ്പി ‘സർക്കീട്ട് 2025’

    അവിസ്മരണീയമായി വോയ്‌സ് ഓഫ് ആലപ്പി ‘സർക്കീട്ട് 2025’
    വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ‘സ​ർ​ക്കീ​ട്ട് 2025’ൽ ​പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ച​രി​ത്ര​വും സം​സ്കാ​ര​വും പ്ര​കൃ​തി​സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സ​ർ​ക്കീ​ട്ട് 2025’ ഏ​ക​ദി​ന യാ​ത്ര കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ ആ​വേ​ശം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു.

    രാ​വി​ലെ​യു​ള്ള ഔ​ത്സു​ക്യം രാ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ സം​തൃ​പ്തി​യാ​യി മാ​റി​യ ഈ ​സ​ഞ്ചാ​രം എ​ല്ലാ​വ​രി​ലും വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത ഓ​ർ​മ​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ പേ​ളി​ങ് പാ​ത്ത് വേ​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ച​രി​ത്ര സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ൾ, പ്രാ​ചീ​ന കോ​ട്ട​ക​ൾ, പ്ര​കൃ​തി ര​മ​ണീ​യ പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ബീ​ച്ചു​ക​ൾ, പൗ​രാ​ണി​ക ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ല്ലാം ഈ ​ഏ​ക​ദി​ന യാ​ത്ര​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ മു​ത​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഈ ​സം​ഘം ഓ​രോ സ്ഥ​ല​ത്തും ച​രി​ത്ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ഥ​ക​ൾ കേ​ട്ടും ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്തും ഈ ​യാ​ത്ര പ​ര​മാ​വ​ധി ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നും അ​വ​യെ​പ്പ​റ്റി അ​റി​യാ​നും ല​ഭി​ച്ച അ​വ​സ​രം എ​ല്ലാ​വ​രും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി. രാ​ത്രി 10 മ​ണി​യോ​ടെ വാ​ട്ട​ർ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സി​റ്റി​യി​ൽ യാ​ത്ര അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

    സ​ർ​ക്കീ​ട്ട് 2025ന്റെ ​ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സി​ബി​ൻ സ​ലിം ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു. യാ​ത്ര​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ സ​നി​ൽ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്നം, അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, അ​ന​സ് റ​ഹീം, ഗോ​കു​ൽ കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്.

