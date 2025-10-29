Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 9:08 AM IST

    വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മി​ന്റെ ജേ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മി​ന്റെ ജേ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മി​ന്റെ ജേ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മി​ന്റെ പു​തു​താ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ജേ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം മ​നാ​മ​യി​ലെ സി​ഞ്ച് അ​ഹ്‌​ലി ക്ല​ബ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്നു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ബി​ൻ സ​ലിം ജേ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി ധ​നേ​ഷ് മു​ര​ളി, സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗി​രീ​ഷ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നു​പ് ശ​ശി കു​മാ​ർ, ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഷ​ഫീ​ഖ്, വ​നി​ത വി​ങ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ര​ശ്മി അ​നൂ​പ്, ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​കാ​ശ​ന​ച​ട​ങ്ങി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സൗ​ഹൃ​ദ​മ​ത്സ​ര​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ടീ​മി​ന്റെ പു​തി​യ സീ​സ​ണി​ലേ​ക്കു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ജേ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ കാ​യി​ക​മേ​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ ഐ​ക്യം, സൗ​ഹൃ​ദം, പ​ര​സ്പ​ര​ബ​ന്ധം എ​ന്നി​വ വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ബി​ൻ സ​ലിം അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsBahrain cricket teamJersey Launchgulf news malayalam
    News Summary - Voice of Aleppo releases jersey of Bahrain cricket team
    Similar News
    Next Story
    X