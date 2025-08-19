Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 7:40 AM IST

    വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ആഘോ​ഷിച്ചു

    വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ആഘോ​ഷിച്ചു
    വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ

    ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘ഫ്രീ​ഡം ഫീ​സ്റ്റ്‘ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യിൽ മു​ഹ​റ​ഖ് - ഹി​ദ്ദ് ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലെ ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    മു​ഹ​റ​ഖ് കാ​സി​നോ പാ​ർ​ക്കി​ന് സ​മീ​പം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ധ​നേ​ഷ് മു​ര​ളി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗോ​കു​ൽ കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ യോ​ഗ​ത്തി​ന് ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​ഷാ​ദ് റ​ഹീം സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​തു​ൽ സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ, ഏ​രി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഖി​ൽ, ഷി​യാ​സ് ഏ​രി​യ അം​ഗം ആ​ര​തി അ​തു​ൽ, സ​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ബു​സൈ​ത്തീ​ൻ, മു​ഹ​റ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ിട​ങ്ങ​ളി​ലെ പെ​ട്രോ​ൾ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Area CommitteeMuharraqcelebratedVoice Of Alappuzha
