വോയ്സ് ഓഫ് ആലപ്പി മുഹറഖ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി ആഘോഷിച്ചുtext_fields
മനാമ: വോയ്സ് ഓഫ് ആലപ്പി മുഹറഖ് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. ‘ഫ്രീഡം ഫീസ്റ്റ്‘ എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ മുഹറഖ് - ഹിദ്ദ് ഏരിയകളിലെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണവിതരണം നടത്തി.
മുഹറഖ് കാസിനോ പാർക്കിന് സമീപം സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുപരിപാടി വോയ്സ് ഓഫ് ആലപ്പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ധനേഷ് മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുഹറഖ് ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഗോകുൽ കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായ യോഗത്തിന് ഏരിയ സെക്രട്ടറി അൻഷാദ് റഹീം സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അതുൽ സദാനന്ദൻ, ഏരിയ എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗങ്ങളായ അഖിൽ, ഷിയാസ് ഏരിയ അംഗം ആരതി അതുൽ, സജിത്ത് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ബുസൈത്തീൻ, മുഹറഖ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും ഭക്ഷണം വിതരണം നടത്തി. ഏരിയ ട്രഷറർ രാജേഷ് കുമാർ നന്ദി അറിയിച്ചു.
