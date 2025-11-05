Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    5 Nov 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 9:57 AM IST

    വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി​യു​ടെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ന​വം​ബ​ർ 7ന്

    വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി​യു​ടെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ന​വം​ബ​ർ 7ന്
    ​മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 7ന് ​രാ​വി​ലെ 8 മു​ത​ൽ 12 മ​ണി​വ​രെ സ​ൽ​മാ​നി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നോ​ടു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യും രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ജീ​വ​നു​ത്ഥാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശ​മാ​യും വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തു​ന്ന നാ​ലാ​മ​ത്തെ ക്യാ​മ്പാ​ണി​ത്, ര​ക്ത​ദാ​നം മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വ​നു​ക​ൾ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും മ​ഹ​ത്താ​യ സേ​വ​ന​മാ​ണെ​ന്ന ബോ​ധ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും വോ​യ്സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി​യു​ടെ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹ്യ-​സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ ഈ ​മ​ഹ​ത്താ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കും. സ​ൽ​മാ​നി​യ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ര​ക്ത​ബാ​ങ്കി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ വി​ളി​ക്കേ​ണ്ട ന​മ്പ​ർ 39348814,33874100 എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്. ‘ഒ​രു തു​ള്ളി ര​ക്തം - ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ജീ​വ​ൻ’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യും ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി സം​ഘ​ട​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ബി​ൻ സ​ലിം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ധ​നേ​ഷ് മു​ര​ളി, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    X