Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    7 Jan 2026 1:53 PM IST
    Updated On
    7 Jan 2026 1:53 PM IST

    വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണം; കേ​ര​ളീ​യ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് നി​ക​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത ന​ഷ്ടം

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി
    വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണം; കേ​ര​ളീ​യ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് നി​ക​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത ന​ഷ്ടം
    വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞ്

    മ​നാ​മ: മു​ൻ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി​യും മ​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി​രു​ന്ന വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹീം കു​ഞ്ഞി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വേ​ർ​പാ​ട് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​നും കേ​ര​ളീ​യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​ശോ​ച​ന കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    എം.​എ​സ്.​എ​ഫി​ലൂ​ടെ പൊ​തു​രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു. ഭ​ര​ണ​രം​ഗ​ത്ത്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ റോ​ഡ്-​പാ​ലം വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. വി​ക​സ​ന​വും ജ​ന​കീ​യ​ത​യും ഒ​രു​പോ​ലെ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ബ്രാ​ഹീം കു​ഞ്ഞെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടും കെ.​എം.​സി.​സി​യോ​ടും അ​ടു​ത്ത ആ​ത്മ​ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​ബ്രാ​ഹീം കു​ഞ്ഞി​ന്റെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും ദുഃ​ഖ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന​താ​യും പ​രേ​ത​ന്റെ പ​ര​ലോ​ക മോ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​യി പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - V.K. Ibrahim Kunj's death; An irreparable loss to the Kerala community
