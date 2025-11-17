Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    17 Nov 2025 11:42 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 11:42 AM IST

    വിഷൻ യൂത്ത് യു​വ​ജ​ന​സം​ഗ​മം

    വിഷൻ യൂത്ത് യു​വ​ജ​ന​സം​ഗ​മം
    വി​ഷ​ൻ യൂ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന യു​വ​ജ​ന സം​ഗ​മം

    മ​നാ​മ: അ​ൽ​ഫു​ർ​ഖാ​ൻ സെൻറ​റി​​ന്റെ യു​വ​ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ വി​ഷ​ൻ യൂ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ യു​വ​ജ​ന​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​മു​ഖ വാ​ഗ്മി​യും ദാ​റു​ൽ ബ​യ്യി​ന ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് റി​സ​ർ​ച് സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഉ​നൈ​സ് പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി വി​ഷ​ൻ യൂ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് ഉ​ത്ബോ​ധ​നം ന​ൽ​കി. വി​ഷ​ൻ യൂ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ആ​രി​ഫ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​ഹ്‌​യു​ദ്ദീ​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ ച​ർ​ച്ച നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ർ ബാ​സി​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹി​ഷാം കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശാ​നി​ദ്, അ​നൂ​പ് റ​ഹ്മാ​ൻ, മു​സ്ഫി​ർ മൂ​സ, മു​ബാ​റ​ക് ഈ​സ, അ​സ്ജ​ദ്, ന​സീ​ഫ് സൈ​ഫു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

