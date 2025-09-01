Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 9:14 AM IST

    വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി​യും ഗ്രേ​സ് പീ​രി​യ​ഡും

    ?1 ഗ്രേ​സ് പീ​രി​യ​ഡി​ലു​ള്ള വി​സ​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ സാ​ധു​വാ​ക്കാ​ൻ എ​ന്താ​ണ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്?

    തൊ​ഴി​ൽ വി​സ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പേ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ വി​സ റ​ദ്ദ് ചെ​യ്താ​ൽ ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ ഗ്രേ​സ് പീ​രി​യ​ഡ് ല​ഭി​ക്കും. ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് ജോ​ലി മാ​റാ​നോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തി​രി​കെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നോ സാ​ധി​ക്കും. ഗ്രേ​സ് പീ​രി​യ​ഡി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ കൂ​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. പു​തി​യ വി​സ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ പു​റ​ത്തെ ജോ​ലി​യും ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ. വി​സ തീ​രു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പേ വി​സ റ​ദ്ദ് ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റി​ൽ നി​ന്ന് നീ​ട്ടി ന​ൽ​കും. എ​ന്നാ​ൽ അ​തി​നു​ള്ള പി​ഴ ന​ൽ​ക​ണം. പു​തി​യ വി​സ എ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് നി​ല​വി​ലു​ള്ള വി​സ പു​തു​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. എ​ന്നാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ പു​തി​യ വി​സ​ക്ക് എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ മു​ഖേ​ന അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​നാ​വൂ. പു​തി​യ വി​സ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ വേ​റെ ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. വി​സ ഇ​ല്ലാ​തെ ഒ​രു ദി​വ​സം പോ​ലും ഇ​വി​ടെ നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് നി​യ​മം. ആ​ദ്യ​ത്തെ 30 ദി​വ​സം മു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ വി​സ റ​ദ്ദ് ചെ​യ്താ​ൽ ഫൈ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല. ഇ​നി നീ​ട്ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പി​ഴ ന​ൽ​ക​ണം.

    ?2- എ​ന്‍റെ വി​സ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ട് ര​ണ്ടു​മാ​സ​മാ​യി. എ​നി​ക്ക് ഇ​നി എ​ത്ര​കാ​ലം പി​ഴ​യി​ല്ലാ​തെ ഇ​വി​ടെ തു​ട​രാ​ൻ ക​ഴി​യും. അ​തു​പോ​ലെ ക​മ്പ​നി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ എ​നി​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മോ?

    എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ഒ​രു തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ വി​സ റ​ദ്ദ് ചെ​യ്താ​ലോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ആ ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ തി​രി​കെ​വി​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ചെ​ല​വ് തൊ​ഴി​ലു​ട​മ വ​ഹി​ക്ക​ണം. അ​തു​കൊ​ണ്ട് തി​രി​കെ പോ​കാ​നു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ക്കാ​ൻ താ​ങ്ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് വേ​റെ ജോ​ലി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. ഗ്രേ​സ് പീ​രി​യ​ഡ് സ​മ​യ​ത്ത് പു​തി​യ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യാ​ണ് വി​സ എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള എ​ല്ലാ രേ​ഖ​ക​ളും തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റും നി​ല​വി​ലു​ള്ള വി​സ എ​ക്സ​റ്റ​ൻ​ഷ​ൻ സ​ഹി​തം എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണം. അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ പു​തി​യ വി​സ ല​ഭി​ക്കും.

