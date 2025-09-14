Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 8:52 AM IST

    വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞു

    ഈ ​വ​ർ​ഷം 22 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞു
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യി വ്യ​വ​സാ​യ-​വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ 27,481 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 22 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കു​റ​വാ​ണ്. ഇ​ത് വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​വ​ബോ​ധം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​ട​ത്തി​യ 1,442 പ​രി​ശോ​ധ​നാ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളി​ലാ​യി 32,986 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ഇ​തി​ൽ 18,714 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ക​ട​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 47 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കു​റ​വാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ പേ​രു​ക​ൾ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​മാ​യി ഒ​ത്തു​പോ​കു​ന്ന​താ​ക​ണം, അ​റ​ബി​യി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും ആ​യി​രി​ക്ക​ണം, വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന​തും ആ​ക്ഷേ​പ​ക​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത​തും ആ​യി​രി​ക്ക​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​യി​രു​ന്നു ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച കേ​സു​ക​ളി​ൽ 32 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക, കേ​ടാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് റീ​ഫ​ണ്ട് ന​ൽ​കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഈ ​നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം 20 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ​ത്. കൂ​ടാ​തെ, വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തി​ന് 110 കേ​സു​ക​ൾ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കൈ​മാ​റി.

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​തി​ക​ൾ ത​വാ​സു​ൽ വ​ഴി​യോ 17111225 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

