Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    18 Nov 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    18 Nov 2025 1:41 PM IST

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം: 58 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം: 58 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ
    മ​നാ​മ: അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് താ​മ​സി​ച്ച 58 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ). എ​ല്ലാ ആ​ഴ്ച​യും എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ ന​ട​ത്തി​വ​രാ​റു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രെ​യാ​ണ് നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത്. ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ 15 വ​രെ എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ 1900 പ​രി​ശോ​ധ​നാ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ 16 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തൊ​ഴി​ൽ​വി​പ​ണി റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ​യും താ​മ​സ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ലം​ഘി​ച്ച നി​ര​വ​ധി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഈ ​നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള നാ​ഷ​നാ​ലി​റ്റി, പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്, റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ്, അ​താ​ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ പൊ​ലീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്, ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് വെ​ർ​ഡി​ക്ട് എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ൾ​ട്ട​ർ​നേ​റ്റീ​വ് സെ​ന്റ​ൻ​സി​ങ്, ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ക്രൈം ​ഡി​റ്റ​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​യ​ൻ​സ്, വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി, സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തൊ​ഴി​ൽ​വി​പ​ണി​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത​യെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു.

