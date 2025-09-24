Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 2:29 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 2:29 PM IST

    'വി​ന്ധ്യാ​വ​ലി' അ​ര​ങ്ങി​ലേ​ക്ക്; ശ്വേ​ത മേ​നോ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി

    മ​നാ​മ: മ​ഹാ​ബ​ലി​യു​ടെ പ​ത്നി വി​ന്ധ്യാ​വ​ലി​യെ കേ​ന്ദ്ര ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​ക്കി ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ​സ​മാ​ജം വ​നി​ത​വേ​ദി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നൃ​ത്ത-​സം​ഗീ​ത നാ​ട​കം ‘വി​ന്ധ്യാ​വ​ലി’ ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ശ്രാ​വ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തു​ന്നു.

    താ​ര​സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ അ​മ്മ​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ വ​നി​ത പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ന​ടി​യു​മാ​യ ശ്വേ​ത മേ​നോ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25ന് ​രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് സ​മാ​ജം ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ലാ​ണ് നാ​ട​കം. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ നൃ​ത്താ​ധ്യാ​പി​ക​യും അ​ഭി​നേ​ത്രി​യു​മാ​യ വി​ദ്യ​ശ്രീ​യാ​ണ് നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ ര​ച​ന​യും നൃ​ത്ത​സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഥ​ക​ളി​ലും ഐ​തി​ഹ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ധി​കം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത വി​ന്ധ്യാ​വ​ലി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഈ ​നൃ​ത്ത​നാ​ട​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ദൃ​ശ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    വ​നി​താ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മോ​ഹി​നി തോ​മ​സ്, ദി​വ്യ മ​നോ​ജ്‌ (പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ ഏ​കോ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ നൂ​റി​ല​ധി​കം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും സാ​ങ്കേ​തി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ഈ ​ക​ലാ​വി​ഷ്കാ​രം ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ക​ലാ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്ക് ന​വ്യ​മാ​യ ഒ​രു ദൃ​ശ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​യ്ക്ക​ലും അ​റി​യി​ച്ചു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജ് (ശ്രാ​വ​ണം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ) 39291940.

    X