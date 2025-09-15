Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 7:29 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 7:29 AM IST

    ‘വെ​ളി​ച്ച​പ്പാ​ടും പോ​ക്ക​റ്റ​ടി​ക്കാ​രും’ പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം

    'വെ​ളി​ച്ച​പ്പാ​ടും പോ​ക്ക​റ്റ​ടി​ക്കാ​രും' പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം
    മ​നാ​മ: കെ.​ആ​ർ. സു​നി​ൽ എ​ഴു​തി​യ ‘വെ​ളി​ച്ച​പ്പാ​ടും പോ​ക്ക​റ്റ​ടി​ക്കാ​രും’ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ന്നു.പു​സ്ത​കം ബി.​എം.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ബി.​എം.​ബി.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ പു​സ്ത​ക​ര​ച​യി​താ​വും ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​റും ‘തു​ട​രും’ സി​നി​മ​യു​ടെ തി​ര​ക്ക​ഥ​കൃ​ത്തു​മാ​യ കെ.​ആ​ർ. സു​നി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    കെ.​ആ​ർ. സു​നി​ലി​ന്‍റെ ഓ​രോ ചി​ത്ര​വും ഓ​രോ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ക​ഥ​യാ​ണ്. ജെ​ല്ലി​ക്കെ​ട്ടു​കാ​ർ, ഉ​രു​വി​ൽ ക​ട​ലി​ൽ​പ്പോ​വു​ന്ന പൊ​ന്നാ​നി​യി​ലെ മ​ഞ്ചു​ക്കാ​ർ, ച​വി​ട്ടു​നാ​ട​ക​ക്കാ​ർ, വെ​ളി​ച്ച​പ്പാ​ട്, പോ​ക്ക​റ്റ​ടി​ക്കാ​ർ, മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ സാ​റ​യും താ​ഹ​യും തു​ട​ങ്ങി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ര​ച​ന​ക​ളെ​ല്ലാം വി​വി​ധ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ പ​ച്ച​യാ​യ ജീ​വി​ത​ക​ഥ​ക​ളും പ​ര​മ്പ​ര​ക​ളു​മാ​ണ്.

    ‘ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും അ​വ​ക്കു പി​ന്നി​ലെ ക​ഥ​ക​ളു​മാ​യി’ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​ആ​ർ. സു​നി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി സ​ദ​സ്സി​നെ പ​ഴ​യ​കാ​ല ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. സാ​മൂ​ഹി​ക, ക​ലാ, സാം​സ്കാ​രി​ക, സാ​ഹി​ത്യ​രം​ഗ​ത്തെ ഒ​ട്ടേ​റെ പ്ര​മു​ഖ​രും ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന രം​ഗ​ത്തെ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

