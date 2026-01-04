Begin typing your search above and press return to search.
    വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യെ ന​വോ​ത്ഥാ​ന സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്ക​ണം -റ​സാ​ഖ് പാ​ലേ​രി

    വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യെ ന​വോ​ത്ഥാ​ന സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്ക​ണം -റ​സാ​ഖ് പാ​ലേ​രി
    വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​സാ​ഖ് പാ​ലേ​രി

    വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം വി​ദ്വേ​ഷ​പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​നെ കേ​ര​ള​സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ന​വോ​ത്ഥാ​ന സ​മി​തി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് റ​സാ​ഖ് പാ​ലേ​രി. ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ന​വോ​ത്ഥാ​നം എ​ന്ന വാ​ക്കി​നോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​പ​റ​യാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത പേ​രാ​ണ് വെ​ള്ള​പ്പ​ള്ളി​യു​ടേ​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു . മ​ല​ബാ​റി​ൽ വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തി​ന് ആ​രും എ​തി​ര​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്ത് വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ നി​ന്ന് അ​ത് നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം മു​സ്‍ലിം വി​ദ്വേ​ഷം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം തീ​വ്ര​വാ​ദി​യാ​ക്കി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും സി.​പി.​എ​മ്മും ഒ​രു​ക്കു​ന്ന സം​ര​ക്ഷ​ണ ക​വ​ച​വും പു​ക​ഴ്ത്ത​ലു​മാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ക​നാ​യി വി​ല​സാ​നു​ള്ള പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ചാ​ന​ലി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റാ​യ റ​ഹീ​സ് റ​ഷീ​ദി​നെ​തി​രെ വി​ദ്വേ​ഷ പ​രാ​മ​ർ​ശം ന​ട​ത്തി​യും മ​തം എ​ടു​ത്തു പ​റ​ഞ്ഞു അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ചും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ വി​ഷ​ലി​പ്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ന്ന വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ത​ന്നെ നി​ല​പാ​ടാ​ണെ​ന്ന് റ​സാ​ഖ് പാ​ലേ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ര​മ​ത വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ട്ടം ന​യി​ച്ച ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് ഇ​സ്‍ലാ​മോ​ഫോ​ബി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​രു​മ്പോ​ൾ ചോ​ദ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച ആ​ളി​ന്റെ മ​ത​വും ച​രി​ത്ര​വും ദു​ർ​വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് കേ​ര​ള​ത്തെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്ക​ലാ​ണ്. സാ​മൂ​ഹി​ക ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടു​ന്ന വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ ഇ​ത്ത​രം പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നോ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നോ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല. പ​ക​രം സ​മൂ​ഹ​ത്തെ മ​ലി​ന​മാ​ക്കാ​ൻ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ഇ​ത്ത​രം പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രെ മ​ഹാ​ന്മാ​രാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്ത​രം ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യ വം​ശീ​യ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​ര​ള ജ​ന​ത​യു​ടെ ജാ​ഗ്ര​യ​യോ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണം ത​ദ്ദേ​ശ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ സ​മ​യ​ത്തു ത​ന്നെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ന​വോ​ത്ഥാ​ന ച​രി​ത്ര​ത്തെ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നും വി​ദ്വേ​ഷ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാ ദു​ഷ്പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നേ​ടി​യ സീ​റ്റു​ക​ൾ പാ​ർ​ട്ടി ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ക്ഷേ​മ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നും കേ​ര​ള ജ​ന​ത ന​ൽ​കി​യ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണെ​ന്നും റ​സാ​ഖ് പാ​ലേ​രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കേ​ര​ളീ​യ സ​മൂ​ഹം കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി പു​ല​ർ​ത്തി വ​രു​ന്ന സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും പോ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​നും ജ​ന​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​നും പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ജീ​ദ് ത​ണ​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ഷി​ക് എ​രു​മേ​ലി, ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​വാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Vellapalli NadesanWelfare party leaders
