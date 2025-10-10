Begin typing your search above and press return to search.
    10 Oct 2025 11:43 AM IST
    10 Oct 2025 11:43 AM IST

    പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16ന് ​മു​മ്പ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ണം

    നീ​ക്കം ചെ​യ്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ടൂ​ബ്ലി​യി​ലെ യാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്
    പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16ന് ​മു​മ്പ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ണം
    മ​നാ​മ: മ​നാ​മ​യി​ലെ പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16ന് ​മു​മ്പ് ടൂ​ബ്ലി​യി​ലെ യാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഉ​ട​മ​ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം പൊ​തു​ക്ര​മ​വും ശു​ചി​ത്വ​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് ത​ല​സ്ഥാ​ന ട്ര​സ്റ്റി ബോ​ർ​ഡ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​റി​യി​ച്ചു.

    തെ​രു​വു​ക​ൾ, ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ, ബീ​ച്ചു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പാ​ഴ്വ​സ്തു​ക്ക​ളും നീ​ക്കി​യ​താ​യി അ​തോ​റി​റ്റി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ഗ്രാം അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ന​ഗ​ര​സൗ​ന്ദ​ര്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും 2019ലെ ​പൊ​തു​ശു​ചീ​ക​ര​ണ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച് പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് കാ​പ്പി​റ്റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സാ​ലി​ഹ് ത​റാ​ദ പ​റ​ഞ്ഞു. നീ​ക്കം ചെ​യ്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ടൂ​ബ്ലി​യി​ലെ ക്ലീ​ൻ​ലി​ന​സ് ഗ്രൂ​പ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക യാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കോ അ​വ​രു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കോ ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​കെ എ​ടു​ക്കാം.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ, നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​തി​നു​ള്ള പി​ഴ​യ​ട​ക്ക​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഭ​ര​ണ​പ​ര​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​ലേ​ലം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​മെ​ന്ന് ത​റാ​ദ അ​റി​യി​ച്ചു. വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​തും ചി​ട്ട​യു​ള്ള​തു​മാ​യ ന​ഗ​ര​പ​രി​സ്ഥി​തി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​നാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 17983288 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വാ​ട്സ്ആ​പ് വ​ഴി 33266988 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    2019ലെ ​പൊ​തു​ശു​ചീ​ക​ര​ണ നി​യ​മം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളോ പാ​ഴ്വ​സ്തു​ക്ക​ളോ പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം മു​നി​സി​പ്പ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഉ​ട​മ​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ലേ​ലം വ​ഴി വാ​ഹ​നം നീ​ക്കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ഈ ​നി​യ​മ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

