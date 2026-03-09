Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    9 March 2026 1:25 PM IST
    9 March 2026 1:25 PM IST

    ശല്യമുണ്ടാക്കിയ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടി

    ശല്യമുണ്ടാക്കിയ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടി
    മനാമ: രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കുമിടയിൽ അനാവശ്യ ഭീതി പടർത്തുകയും ശല്യമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരുകൂട്ടം ഡ്രൈവർമാരെ സുരക്ഷാ അധികൃതർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരുടെ വാഹനങ്ങൾ 60 ദിവസത്തേക്ക് (രണ്ട് മാസം) കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

    പൊതു ക്രമസമാധാനം തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനും സമൂഹത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയതിനുമാണ് ഇവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങൾ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കും.

