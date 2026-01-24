Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 11:25 AM IST

    സ​ഖീ​റി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം: എ​ട്ടു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന​ട​ക്കം മൂ​ന്നു​പേ​ർ മ​രി​ച്ചു

    സ​ഖീ​റി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം: എ​ട്ടു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന​ട​ക്കം മൂ​ന്നു​പേ​ർ മ​രി​ച്ചു
    സ​ഖീ​റി​ലെ ട്രീ ​ഓ​ഫ് ലൈ​ഫി​ന് സ​മീ​പം അ​ൽ​ഖാ​റ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം

    മ​നാ​മ: സ​ഖീ​റി​ലെ ട്രീ ​ഓ​ഫ് ലൈ​ഫി​ന് സ​മീ​പം അ​ൽ​ഖാ​റ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ എ​ട്ടു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന​ട​ക്കം മൂ​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ മ​രി​ച്ചു.വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​ക്ക് എ​ത്തി​യ സം​ഘം സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ചാ​ണ് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​വ​രം. ര​ണ്ട് യു​വാ​ക്ക​ളും എ​ട്ടു വ​യ​സ്സു​ള്ള ഒ​രു കു​ട്ടി​യു​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​ത്.അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​പ​ക​ട​വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ആം​ബു​ല​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​വും സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ടീ​മും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ന് ഏ​റെ​പ്പേ​ർ എ​ത്തു​ന്ന സ​ഖീ​റി​ലെ അ​ൽ-​ഖാ​റ ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ദാ​രു​ണ സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും സ്ഥ​ല​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:Vehicle AccidentBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Vehicle accident in Sakhir: Three people, including an eight-year-old, died
