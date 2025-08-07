Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 9:45 AM IST

    ഹാ​ഫി​റ​യി​ലെ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം; അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി ബ​സ് ഓ​ടി​ച്ച ഡ്രൈ​വ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു
    ഹാ​ഫി​റ​യി​ലെ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം; അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി ബ​സ് ഓ​ടി​ച്ച ഡ്രൈ​വ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    ഹാ​ഫി​റ​യി​ലെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന വാ​ഹ​നം

    മ​നാ​മ: ക​ഴി​ഞ്ഞ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഹാ​ഫി​റ​യി​ൽ ബ​സും ട്ര​ക്കും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് ര​ണ്ടു​പേ​ർ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യ ര​ണ്ടു തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ മ​രി​ക്കു​ക​യും മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​റെ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ട്രാ​ഫി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്റെ​യും ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക്കി​ന്റെ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​നു​സ​രി​ച്ച്, ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ്.

    എ​തി​ർ​ദി​ശ​യി​ലൂ​ടെ ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്കി​ങ്ങി​ന് ശ്ര​മി​ച്ച​താ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഉ​ഗാ​ണ്ട​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ജൂ​ലി​യ​സ് മു​ഹ്‌​വേ​സി, ഐ​സ​ക് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​രു​വ​രും ഒ​രേ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ല് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലു​ള്ള ഇ​വ​ർ ന​വം​ബ​റി​ൽ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​നി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ മൂ​ന്നു​പേ​രു​ടെ നി​ല​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് നി​ല​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്ല.

    അ​പ​ക​ട​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച ഉ​ട​ൻ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും പ്ര​തി​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​യാ​ളെ വി​ചാ​ര​ണ ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ വെ​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​യെ ക്രി​മി​ന​ൽ വി​ചാ​ര​ണ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ട്രാ​ഫി​ക് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് ക​ഴി​യും. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഈ ​പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യ് 30ന് ​സാ​റി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​ന്റെ​യും മ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച ഒ​രാ​ൾ എ​തി​ർ​ദി​ശ​യി​ൽ വ​ന്ന കാ​റു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നു​പേ​ർ മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​സം​ഭ​വ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

