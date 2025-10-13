Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    13 Oct 2025 10:50 AM IST
    Updated On
    13 Oct 2025 10:50 AM IST

    52,000 ദി​നാ​റി​ല​ധി​കം വാ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്ക് അ​ട​ച്ചി​ല്ല

    സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​ക്കും ക​മ്പ​നി​ക്കു​മെ​തി​രെ കേ​സ്
    52,000 ദി​നാ​റി​ല​ധി​കം വാ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്ക് അ​ട​ച്ചി​ല്ല
    മ​നാ​മ: ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത നി​കു​തി (വാ​റ്റ്) പി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടും അ​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്ക് അ​ട​ക്കാ​തെ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ, ഒ​രു സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ കേ​സ്. പ്ര​തി​യെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ​യും ഫ​സ്റ്റ് ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ, ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ നി​കു​തി​വെ​ട്ടി​പ്പ് കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ യൂ​നി​റ്റാ​ണ് ഈ ​വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. വാ​റ്റ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ദേ​ശീ​യ റ​വ​ന്യൂ ബ്യൂ​റോ (എ​ൻ.​ബി.​ആ​ർ) സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​നു​സ​രി​ച്ച്, സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ ത​ന്റെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 52,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദി​നാ​റി​ല​ധി​കം വാ​റ്റ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ പി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും അ​ത് എ​ൻ.​ബി.​ആ​റി​ന് കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച​താ​യി തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ച് പ്ര​തി സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ടാ​ക്‌​സ് റി​ട്ടേ​ണു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​യെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ​യും ഫ​സ്റ്റ് ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. കേ​സി​ന്റെ ആ​ദ്യ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21ന് ​ന​ട​ക്കും. നി​കു​തി​വെ​ട്ടി​പ്പ്, സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

