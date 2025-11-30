Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 1:00 PM IST

    ‘വാ​ങ്മ​യം’ ഫൈ​ന​ൽ ഇ​ന്ന്

    ‘വാ​ങ്മ​യം’ ഫൈ​ന​ൽ ഇ​ന്ന്
    മ​നാ​മ: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘വാ​ങ്മ​യം’ കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഫൈ​ന​ൽ ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കും. ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ​മ​യം വൈ​കു​ന്നേ​രം 6.30നാ​ണ് മ​ത്സ​രം. വി​വി​ധ ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് നൂ​റി​ല​ധി​കം അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ്രാ​ഥ​മി​ക റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ​ത്ത് പേ​രാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. നീ​തു കു​റ്റി​മാ​ക്ക​ൽ(​ബാം​ഗ്ലൂ​ർ വെ​സ്റ്റ്, ക​ർ​ണ്ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ), ജി​ത ല​ക്ഷ്മി (ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ), ഹ​രി​ത.​എ​സ്.​ബി(​ക​ർ​ണ്ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ), മ​ഞ്ജു അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ (ത​മി​ഴ്നാ​ട് ചാ​പ്റ്റ​ർ),ദി​വ്യ പ്ര​ഭാ​ത് (ക​ർ​ണ്ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ), ര​ജീ​ഷ് രാ​ജ​ൻ(​ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ), ബി​ൻ​സി ഭാ​സ്ക​ർ (ഗോ​വ ചാ​പ്റ്റ​ർ), അ​ശ്വ​തി പി (​മൈ​സൂ​ർ, ക​ർ​ണ്ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ), സു​ജീ​ഷ് സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ(​ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ), ഗോ​പ​കു​മാ​ർ വി.​കെ(​ത​മി​ഴ്നാ​ട് ചാ​പ്റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ള്ള​ത്.

    ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു. എം. ​സ​തീ​ഷും അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ഗോ​ള​ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ചാ​പ്റ്റ​ർ ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ലീ​ബ രാ​ജേ​ഷ്(​ബി.​കെ.​എ​സ് പാ​ഠ​ശാ​ല) ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഷീ​ജ വീ​ര​മ​ണി (ബി.​കെ.​എ​സ് പാ​ഠ​ശാ​ല) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും കൃ​ഷ്ണ​പ്രി​യ സു​ദീ​പ്(​യു​ണി​റ്റി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പാ​ഠ​ശാ​ല), ല​ത മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ( ബി.​കെ.​എ​സ് പാ​ഠ​ശാ​ല) എ​ന്നി​വ​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

