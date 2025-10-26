Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 1:49 PM IST

    വടശ്ശേരി ഹസൻ മുസ്‍ലിയാർക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം

    വടശ്ശേരി ഹസൻ മുസ്‍ലിയാർക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം
    മ​നാ​മ സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ വ​ട​ശ്ശേ​രി ഹ​സ​ൻ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    വടശ്ശേരി ഹസൻ മുസ്‍ലിയാർക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണംമ​നാ​മ: ധാ​ർ​മി​ക​ത​യി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും അ​റി​വും പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യെ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്പ​ന്ന​രാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ​വെ​ന്നും അ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​നി​ന്ന് സാ​മൂ​ഹി​ക​സേ​വ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​മ​നി​ര​ത​രാ​വ​ണ​മെ​ന്നും കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വ​ട​ശ്ശേ​രി ഹ​സ​ൻ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു.

    അ​രീ​ക്കോ​ട് മ​ജ്മ​അ് പ്ര​ച​ര​ണാ​ർ​ഥം ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ​ശേ​ഷം മ​നാ​മ സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഒ​രു​ക്കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. മ​ജ്മ​അ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ജ​മാ​ൽ വി​ട്ട​ൽ, ശ​മീ​ർ പ​ന്നൂ​ർ, റ​ഫീ​ക്ക് ല​ത്വീ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ, സു​ലൈ​മാ​ൻ ഹാ​ജി, അ​ബ്ദു റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ബ​ഷീ​ർ ഹാ​ജി ചേ​ലേ​മ്പ്ര, ഹം​സ ഖാ​ലി​ദ് സ​ഖാ​ഫി, അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ട​ത്താ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​സ്ക​ർ താ​നൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

