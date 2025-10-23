Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 23 Oct 2025 10:46 AM IST
    date_range 23 Oct 2025 10:46 AM IST

    വ​ട​ശ്ശേ​രി ഹ​സ​ൻ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം നാ​ളെ

    വ​ട​ശ്ശേ​രി ഹ​സ​ൻ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം നാ​ളെ
    ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ വ​ട​ശ്ശേ​രി ഹ​സ​ൻ മു​സ്‍ലി​യാ​രെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​നും പ്ര​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ വ​ട​ശ്ശേ​രി ഹ​സ​ൻ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ​ക്ക് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് മ​നാ​മ സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കും. അ​രീ​ക്കോ​ട് മ​ജ്മ​അ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ്, ആ​ർ.​എ​സ്.​സി, കെ.​സി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ളും പ​ണ്ഡി​ത​രും സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    മ​ത​ഭൗ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ഴ്ച വെ​ച്ച് അ​രീ​ക്കോ​ട് കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ജ്മ​അ് സ്ഥാ​പ​ന സ​മു​ച്ച​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ര​ഥി കൂ​ടി​യാ​യ ഹ​സ​ൻ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ട് വ​രെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ മ​ജ്മ​അ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ഐ.​സി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖി, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ചെ​ക്യാ​ട്, ബ​ഷീ​ർ ഹാ​ജി ചേ​ലേ​മ്പ്ര എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

