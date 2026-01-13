Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 10:42 AM IST

    വ​ട​ക​ര സ​ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദി മെം​ബേ​ഴ്സ് നൈ​റ്റ്‌

    വ​ട​ക​ര സ​ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദി മെം​ബേ​ഴ്സ് നൈ​റ്റ്‌
    വ​ട​ക​ര സ​ഹൃ​ദ​യ വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി മെം​ബേ​ഴ്സ്

    നൈ​റ്റ്‌ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: വ​ട​ക​ര സ​ഹൃ​ദ​യ വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി മെം​ബേ​ർ​സ് നൈ​റ്റ്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ജി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​നാ​മ​യി​ലെ അ​ൽ സോ​വാ​ഫി​യ ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ​വെ​ച്ചു ന​ട​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ 250ൽ ​അ​ധി​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ​ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി സ​ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദി​യു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ക​രു​ത്തു തെ​ളി​യി​ച്ചു. ക്ലാ​സി​ക്‌ ചോ​ർ​ഡ്‌​സ് മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡ് അ​വ​താ​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള​യും, ഗെ​യിം​സ്ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി, വി​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം​സി പ​വി​ത്ര​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ര​ഞ്ജി​ത്, മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷ​ധി​കാ​രി ആ​ർ. പ​വി​ത്ര​ൻ, മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജേ​ഷ്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ജി വ​ള​യം, വി​നീ​ഷ്,സ​ന്ധ്യ വി​നോ​ദ്, ശ്രീ​ജി ര​ഞ്ജി​ത്ത്, അ​നി​ത ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    newsgulf
    News Summary - Vadakara Sahrdayavedi Members Night
