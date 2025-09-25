Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    25 Sept 2025 9:02 AM IST
    വ​ട​ക​ര സ​ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    വ​ട​ക​ര സ​ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    മ​നാ​മ: വ​ട​ക​ര സ​ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദി​യു​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി 'പൂ​വി​ളി 2025' മു​ഹ​റ​ഖ് സ​യാ​നി മ​ജ്‍ലി​സി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജ് പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ്, കെ.​ടി. സ​ലീം, സു​ബൈ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, ശ്രീ​ജി​ത്ത് (പ്ര​തി​ഭ), ജ്യോ​തി​ഷ് പ​ണി​ക്ക​ർ, ബാ​ബു മാ​ഹി, ബാ​ബു കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ, ജേ​ക്ക​ബ് തെ​ക്കും​തോ​ട്, ജ​യേ​ഷ് താ​നി​ക്ക​ൽ, ജോ​ജി​ഷ്, സ​ന്തോ​ഷ് കൈ​ലാ​സ്, ച​ന്ദ്ര​ൻ (മ​നാ​മ ഓ​ക്ഷ​ൻ), ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം, റ​ഷീ​ദ് മാ​ഹി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ​ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദി കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച തി​രു​വാ​തി​ര, ഒ​പ്പ​ന, കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി, സം​ഘ​ഗാ​നം, ഗാ​ന​മേ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ക​മ്പ​വ​ലി മ​ത്സ​ര​വും മ​റ്റ് വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ വി​ല്യ​പ്പ​ള്ളി, ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ബി​ജു കൃ​ഷ്ണ​കൃ​പ, സി​മി​ജ ബി​ജു എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് എ​ൻ.​പി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​സി. പ​വി​ത്ര​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ര​ഞ്ജി​ത്ത് വി.​പി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ശ​ശി​ധ​ര​ൻ, സ​ജീ​വ​ൻ പാ​ക്ക​യി​ൽ, സു​രേ​ഷ് മ​ണ്ടോ​ടി എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മു​ൻ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച സം​ഘാ​ട​ക മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച സു​മേ​ഷ് ആ​നേ​രി, സു​നി​ൽ വി​ല്യ​പ്പ​ള്ളി, സു​രേ​ഷ് മ​ണ്ടോ​ടി, ബി​ജു കൃ​ഷ്ണ​കൃ​പ, എം.​എം. ബാ​ബു, രാ​ജീ​വ​ൻ കെ.​വി, ശ്രീ​ജ ര​ഞ്ജി​ത്ത്, പ്രി​യ രാ​ജീ​വ്, ശ്രീ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ എം.​എം. ബാ​ബു ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationBahrain Newsgulf news malayalam
