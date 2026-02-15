Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Feb 2026 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Feb 2026 9:29 AM IST

    വ​ട​ക​ര സ​ഹൃ​ദ​യവേ​ദി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി

    വ​ട​ക​ര സ​ഹൃ​ദ​യവേ​ദി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി
    വ​ട​ക​ര സ​ഹൃ​ദ​യ വേ​ദി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    മ​നാ​മ: വ​ട​ക​ര സ​ഹൃ​ദ​യ വേ​ദി വ​നി​ത വേ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ അ​ദി​ലി​യ​യി​ൽ​വെ​ച്ചു ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പി ​വി രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മാ​റി​യ കാ​ല​ത്തു ഇ​ത്ത​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും ക്യാ​മ്പി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള തു​ട​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​പ്പോ​ർ​ട്ടും ന​ൽ​കി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം ഉ​റ​പ്പ് വ​രു​ത്തു​ക എ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​വാ​ൻ സം​ഘ​ട​ന ത​യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ശ്രീ ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    വ​നി​ത വേ​ദി സെ​ക്രെ​ട്ട​റി ശ്രീ​മ​തി ശ്രീ​ജി ര​ഞ്ജി​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​ന്ധ്യ വി​നോ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ട് ഐ. ​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ ഫൈ​സ​ൽ, വു​മ​ൺ അ​ക്രോ​സ് സ്ഥാ​പ​ക സു​മി​ത്ര പ്ര​വീ​ൺ, സ​ഹൃ​ദ​യ വേ​ദി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​സി. പ​വി​ത്ര​ൻ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, ട്ര​ഷ്റ​ർ ര​ഞ്ജി​ത്ത് വി.​പി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​സ​ലി​നു ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ സ്റ്റാ​ഫ്‌ ഒ​പ്പം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത 250 ഓ​ളം വ​രു​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ്രീ​മ​തി സിം​ജ ബി​ജു ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന് വ​നി​ത വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി

    gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Vadakara Sahrdaya Vedi Medical Camp was conducted
