Madhyamam
    Bahrain
    25 Nov 2025 10:09 AM IST
    25 Nov 2025 10:09 AM IST

    വ​ട​ക​ര സ​ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദി ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി

    വ​ട​ക​ര സ​ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ 

    മ​നാ​മ: വ​ട​ക​ര സ​ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഘ​ട​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ യാ​ത്ര​യി​ലൂ​ടെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു​മ​ണി​ക്ക് ര​ണ്ട് ബ​സു​ക​ളി​ലാ​യി പു​റ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘം, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ആ​ലി പോ​ട്ട​റി, അ​വാ​ലി ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ച​ർ​ച്ച്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫ​സ്റ്റ് ഓ​യി​ൽ വെ​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫോ​ർ​ട്ട്, ദി​ൽ​മു​നി​യ മാ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ യാ​ത്ര​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Vadakara Sahrdaya Vedi conducted a one-day excursion
