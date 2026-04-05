വടകര മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഇന്ന്

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 5 April 2026 9:51 AM IST
വടകര മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഇന്ന്text_fields
bookmark_border
News Summary - Vadakara constituency election convention today
മനാമ: വടകര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ആർ.എം.പി.ഐ- യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന കെ.കെ. രമയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ബഹ്റൈനിലെ വടകര മണ്ഡല പ്രവാസികളുടെ ഓൺലൈൻ കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് രാത്രി 9 മണിക്ക് നടക്കും.
സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയാണ് കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കെ.കെ. രമ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കും. കൂടാതെ ആർ.എം.പി.ഐ- യു.ഡി.എഫ് നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കും. മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ സൂം മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story