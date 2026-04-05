    Bahrain
    Posted On
    5 April 2026 9:51 AM IST
    Updated On
    5 April 2026 9:51 AM IST

    വടകര മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഇന്ന്

    മനാമ: വടകര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ആർ.എം.പി.ഐ- ‍യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന കെ.കെ. രമയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ബഹ്‌റൈനിലെ വടകര മണ്ഡല പ്രവാസികളുടെ ഓൺലൈൻ കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് രാത്രി 9 മണിക്ക് നടക്കും.

    സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയാണ് കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കെ.കെ. രമ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കും. കൂടാതെ ആർ.എം.പി.ഐ- ‍യു.ഡി.എഫ് നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കും. മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ സൂം മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

    TAGS:VadakaraconstituencyElection Convention
    News Summary - Vadakara constituency election convention today
