Madhyamam
    23 Nov 2025 1:57 PM IST
    മ​നാ​മ: കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ച്ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള വി​വാ​ഹ​ബ​ന്ധം വേ​ർ​പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​രും വി​ധ​വ​ക​ളു​മാ​യ അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്ക് വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി ബി​ല്ലു​ക​ൾ (വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം) ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന ശു​പാ​ർ​ശ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വോ​ട്ടി​നി​ടും. വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഈ ​അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ർ​ഹ​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബി​ല്ലു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. എം.​പി​മാ​രാ​യ ലു​ൽ​വ അ​ൽ റു​മൈ​ഹി, ഡോ. ​മു​നീ​ർ സൂ​രൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഈ ​ശു​പാ​ർ​ശ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഒ​റ്റ​ക്ക് കു​ട്ടി​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്ക് വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തെ ഉ​യ​ർ​ന്ന എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ് ചെ​ല​വു​ക​ൾ താ​ങ്ങാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടെ​ന്നും ഈ ​ഇ​ള​വ് അ​വ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​നും പ​ണം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്നും എം.​പി​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് അ​ൽ റു​മൈ​ഹി എം.​പി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ പൊ​തു യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി, പ​രി​സ്ഥി​തി​കാ​ര്യ​സ​മി​തി ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    നി​ല​വി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി നി​ര​ക്ക് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വാ​ണെ​ന്നും, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ച്ചെ​ല​വി​ന്റെ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം സ​ബ്സി​ഡി ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ള​വു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് വ​ഴി തു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും വ​രു​മാ​നം കു​റ​യു​ന്ന​ത് ഭാ​വി​യി​ലെ സേ​വ​ന​വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി യാ​സ​ർ ഹു​മൈ​ദാ​ൻ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് നി​ല​വി​ൽ പ്ര​തി​മാ​സം 10 മു​ത​ൽ 20 വ​രെ ദീ​നാ​ർ റോ​യ​ൽ ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ട് ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. എ​ല്ലാ​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​ത്തെ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ഈ ​നി​ർ​ണാ​യ​ക ശി​പാ​ർ​ശ​യി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കും.

