Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    29 Sept 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    29 Sept 2025 11:02 AM IST

    ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ൽ എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗം; വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന മി​ക​വി​ൽ വ​ർ​ധ​ന

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ
    ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ൽ എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗം; വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന മി​ക​വി​ൽ വ​ർ​ധ​ന
    മ​നാ​മ: ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് (എ.​ഐ) ടൂ​ളു​ക​ൾ ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പു​തി​യ പ​ഠ​നം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഗ​വേ​ഷ​ണം പ്ര​കാ​രം സ​യ​ൻ​സ്, ടെ​ക്നോ​ള​ജി, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് പോ​ലു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ എ.​ഐ പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​രീ​തി​യി​ൽ പ​ഠി​ച്ച​വ​രെ​ക്കാ​ൾ 16 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ്കോ​റു​ക​ൾ ടെ​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ നേ​ടി.

    യു.​എ.​ഇ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ ഓ​ഫ് ഫി​സി​ക്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ​സ് സ​യ​ൻ​സ്, ഡോ. ​അ​ദ്‌​ലാ​ൻ യൂ​നി​സ് ആ​ണ് ഈ ​ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ ബി​രു​ദ​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള നാ​ല് വ്യ​ത്യ​സ്ത ഇ​ൻ​ട്രൊ​ഡ​ക്റ്റ​റി ഫി​സി​ക്‌​സ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ടൂ​ളു​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ, ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യ ഗ്രാ​ഹ്യം, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക പ്ര​ക​ട​നം എ​ന്നി​വ​യെ എ​ങ്ങ​നെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് പ​ഠ​നം വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്തു.

    ക്ലാ​സ് റൂം ​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി എ.​ഐ എ​ങ്ങ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ​ഠ​നം താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്തു. മൂ​ന്ന് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക സെ​മ​സ്റ്റ​റു​ക​ളി​ലാ​യി 320 ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ ഈ ​ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ, പി​യ​ർ-​റി​വ്യൂ​ഡ് ജേ​ണ​ലാ​യ ‘യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ജേ​ണ​ൽ ഓ​ഫ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പെ​ഡ​ഗോ​ഗി’​യി​ലാ​ണ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി ഗ​വേ​ഷ​ണം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. എ.​ഐ​യു​ടെ ഉ​പ‍‍യോ​ഗ സൗ​ഹൃ​ദ സ്വ​ഭാ​വ​മാ​ണ് മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​ടൂ​ളു​ക​ൾ ത​ത്സ​മ​യ ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യ ഫീ​ഡ്‌​ബാ​ക്കും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി.

    പ്ര​യാ​സ​മേ​റി​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളെ സ​മീ​പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ പേ​ടി കു​റ​വാ​ണെ​ന്നാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പു​സ്ത​ക​ത്തെ​ക്കാ​ൾ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ന്നാ​യി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ സ​ഹാ​യി​ച്ചെ​ന്നും പ​ഠ​ന​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ര​സ​ക​ര​വും ഭ​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​ക്കി​യെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം

    എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും ഗ​വേ​ഷ​ണം എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള ചി​ല പോ​രാ​യ്മ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി എ.​ഐ​യെ അ​മി​ത​മാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​മാ​ണ്. തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ഇ​ത്ത​രം ടൂ​ളു​ക​ളി​ൽ അ​മി​ത​വു​മാ​ണ്. എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്മ​ക ചി​ന്താ​ശേ​ഷി വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഇ​ട​യി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ഒ​രു സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് പ​ഠ​നം പ​റ​യു​ന്നു.

    ശ​രി​യാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ന രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യോ​ടെ​യും എ.​ഐ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യാ​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് പ​ഠ​നം നി​ഗ​മ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

