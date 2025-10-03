Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    3 Oct 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 12:31 PM IST

    യു.​എ​സ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ഷ​ട്ട്ഡൗ​ൺ: എം​ബ​സി​യു​ടെ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ അ​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു

    യു.​എ​സ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ഷ​ട്ട്ഡൗ​ൺ: എം​ബ​സി​യു​ടെ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ അ​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു
    മ​നാ​മ: അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ധ​ന​സ​ഹാ​യ ബി​ല്ലു​ക​ൾ പാ​സാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ ത​ട​സ്സ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് യു.​എ​സ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ഷ​ട്ട്ഡൗ​ൺ ആ​രം​ഭി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ യു.​എ​സ് എം​ബ​സി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​തി​വ് അ​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള അ​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ ഈ ​അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കി​ല്ലെ​ന്നും എം​ബ​സി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​ങ്കി​ലും, ഷ​ട്ട്ഡൗ​ൺ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും യു.​എ​സി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തു​മു​ള്ള എം​ബ​സി​ക​ളി​ലെ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്, വി​സ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ന്നും ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് എം​ബ​സി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള യു.​എ​സ് എം​ബ​സി​ക​ൾ സ​മാ​ന​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. സൈ​നി​ക​ർ, അ​തി​ർ​ത്തി ര​ക്ഷാ​സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് ‘അ​വ​ശ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ’ ചെ​യ്യു​ന്ന ജോ​ലി​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ജോ​ലി​യി​ൽ തു​ട​രും. എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തു വ​രെ ഇ​വ​ർ​ക്ക് ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ക്കി​ല്ല.

    ഏ​ക​ദേ​ശം ഏ​ഴ് ട്രി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ വ​രു​ന്ന യു.​എ​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മൊ​ത്തം ബ​ജ​റ്റി​ൽ, ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ 1.7 ട്രി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ ഫ​ണ്ടി​നെ ചൊ​ല്ലി​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ത​ർ​ക്കം. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഫ​ണ്ടി​ന്റെ വ​ലി​യൊ​രു ഭാ​ഗം ആ​രോ​ഗ്യ-​പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന 37.5 ട്രി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ ക​ട​ത്തി​ന്റെ പ​ലി​ശ അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

