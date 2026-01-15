Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Jan 2026 12:50 PM IST
    15 Jan 2026 12:50 PM IST

    യു​പി​സി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ‘അ​രി​സോ​ൺ’ ബി​സി​ന​സ് ഹ​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന്

    മ​നാ​മ: യു ​പി സി ​ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ‘അ​രി​സോ​ൺ’ ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ട്രാ​വ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടൂ​റി​സം, ഗി​ഫ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ഐ​ടി സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ​സ്, ബി​സി​ന​സ് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി എ​ന്നീ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന് രാ​വി​ലെ 9 മ​ണി​ക്ക് ന​ട​ക്കും.

    മ​നാ​മ ഫി​ഷ് റൗ​ണ്ട്ബോ​ട്ടി​ന് സ​മീ​പം (അ​യ​ക്കൂ​റ പാ​ർ​ക്ക്) സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ബി​സി​ന​സ് ഹ​ബ്ബി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ക​ർ​മ്മം യു ​പി സി ​ഗ്രൂ​പ്പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​രി​ഫ് ക​യ്യാ​ല​ക്ക​ക​ത്ത് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. ച​ട​ങ്ങി​ൽ യു ​പി സി ​ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ നാ​ഫി​ഹ് ക​യ്യാ​ല​ക്ക​ക​ത്ത്, യു ​പി സി ​അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സു​ബൈ​ർ ക​യ്യാ​ല​ക്ക​ക​ത്ത്, യു ​പി സി ​ഗ്രൂ​പ്പ് സൗ​ദി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ മു​നീ​ർ ക​യ്യാ​ല​ക്ക​ക​ത്ത്, യു ​പി സി ​ചൈ​ന ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ രു​കേ​ഷ് രാ​ജ​ൻ പി​ള്ളൈ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രി​ക്കും. പ്ര​മു​ഖ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ക​ള​ത്തി​ൽ, നം​ഷീ​ദ് എ​ൻ, ഷ​മീം സി.​പി, ന​സ്രു​ള്ള നൗ​ഷാ​ദ്, ജ​സീ​റ അ​ബ്ദു​ൽ​ജ​ലീ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    കൂ​ടാ​തെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും ബി​സി​ന​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് യു ​പി സി ​ഗ്രൂ​പ്പ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം വി.​പി, അ​രി​സോ​ൺ ബ​ഹ്റൈ​ൻ റീ​ജി​യ​ണ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സി​റാ​ജ് മ​ഹ​മൂ​ദ്, ബ​ഹ്റൈ​ൻ യു ​പി സി ​അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ മി​ഥി​ലാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - UPC Group's 'Arizona' Business Hub inaugurated today
