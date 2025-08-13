Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 12:54 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 12:54 PM IST

    ഇരട്ട ബിരുദ നിയമപഠനവുമായി അപ്ലൈഡ് സയൻസ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി

    ഇരട്ട ബിരുദ നിയമപഠനവുമായി അപ്ലൈഡ് സയൻസ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് നി​യ​മ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം ന​ൽ​കു​ന്ന ഇ​ര​ട്ട ബി​രു​ദ നി​യ​മ​പ​ഠ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി (എ.​എ​സ്.​യു ) രം​ഗ​ത്ത്. ല​ണ്ട​ൻ സൗ​ത്ത് ബാ​ങ്ക് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​മാ​യി (എ​ൽ.​എ​സ്.​ബി.​യു) സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് എ.​എ​സ്.​യു ഈ ​പ്ര​ത്യേ​ക എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി (ഓ​ണേ​ഴ്സ്) നി​യ​മ​പ​ഠ​ന പ​രി​പാ​ടി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​കോ​ഴ്‌​സ്, എ.​എ​സ്.​യു​വി​ൽ നി​ന്നും എ​ൽ.​എ​സ്.​ബി.​യു​വി​ൽ നി​ന്നും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഇ​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​റ​ക്കും. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലോ അ​നു​ബ​ന്ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലോ ഒ​രു ക​രി​യ​ർ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന പ്ല​സ് ടു ​ക​ഴി​ഞ്ഞ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഈ ​പ്രോ​ഗ്രാം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2025/2026 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ സെ​മ​സ്റ്റ​റി​ൽ ഈ ​പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ചേ​രു​ന്ന എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ഭാ​ഗി​ക സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പും ല​ഭി​ക്കും. ഹൈ​സ്കൂ​ൾ ഗ്രേ​ഡു​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് 25ശ​ത​മാ​നം മു​ത​ൽ 35ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യാ​ണ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത് 15ശ​ത​മാ​നം മു​ത​ൽ 25ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യാ​യി​രി​ക്കും.

    കോ​ഴ്സി​ന്‍റെ പ്രാ​രം​ഭ വ​ർ​ഷം ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ പ്രാ​വീ​ണ്യം, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ക​ഴി​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് അ​റ​ബി ഭാ​ഷ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​സ്കാ​ര​വും ച​രി​ത്ര​വും, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​റി​വും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ക​ഴി​വു​ക​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ഇ​ത് നി​യ​മ പ​രി​ശീ​ല​നം, ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ൻ​സി, ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി പോ​ലു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ന്ന​ത പ​ഠ​ന​ത്തി​നും യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​നും അ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കും. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​ണ് പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്. മെ​റി​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഭാ​ഗി​ക സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    TAGS:universityBahrain NewsLaw degreeApplied Sciences
