    Bahrain
    date_range 28 April 2026 10:35 PM IST
    date_range 28 April 2026 10:35 PM IST

    അപ്ലൈഡ് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെർച്വൽ ഓപ്പൺ ഡേ വ്യാഴാഴ്ച

    മനാമ: ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുതിയ ചുവടുവെപ്പുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ബഹ്‌റൈനിലെ പ്രമുഖ സർവ്വകലാശാലയായ അപ്ലൈഡ് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി (എ.എസ്.യു) വെർച്വൽ ഓപ്പൺ ഡേ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ 30 വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മുതൽ 5 വരെയാണ് വെർച്വൽ ഓപ്പൺ ഡേ നടക്കുന്നത്.

    കോളേജ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സയൻസസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ സെഷൻ ബിസിനസ് ലോകത്തെ നൂതന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും കരിയർ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനായിട്ടാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വെറും രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കരിയർ പാതയെ പുനർനിർവചിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ സെഷനിൽ കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രായോഗികമായ വശങ്ങളും പങ്കുവെക്കും.

    മാറിവരുന്ന ആഗോള സാഹചര്യത്തിൽ ബിസിനസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ വെർച്വൽ ഓപ്പൺ ഡേയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ സർവ്വകലാശാല നൽകിയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് വഴി മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മികച്ചൊരു ഭാവി ലക്ഷ്യമിടുന്നവർക്ക് ഈ സുവർണ്ണാവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

    TAGS: Bahrain, University of Applied Sciences
