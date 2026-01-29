Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 29 Jan 2026 9:55 AM IST
    date_range 29 Jan 2026 9:55 AM IST

    യൂ​നി​റ്റി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ​രി​ശീ​ല​ന സെ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    യൂ​നി​റ്റി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ​രി​ശീ​ല​ന സെ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    യൂ​നി​റ്റി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ​രി​ശീ​ല​ന സെ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യൂ​നി​റ്റി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ( മ​ല​യാ​ളം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന സെ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സെ​ഷ​ൻ പ്ര​മു​ഖ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​സെ​ന്തി​ൽ​കു​മാ​ർ ന​യി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ചി​ന്ത​ക​ളും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​മാ​യി എ​ഴു​താ​നും പ്ര​ചോ​ദ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക്ലാ​സ് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും മാ​ന​സി​ക​മാ​യി അ​വ​രെ സ​ജ്ജ​രാ​ക്കാ​നും ഈ ​പ​രി​ശീ​ല​നം ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ യൂ​നി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ. ​പ്ര​സ​ന്ന​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​മ ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​ശീ​ല​നം ന​യി​ച്ച ഡോ. ​സെ​ന്തി​ൽ​കു​മാ​റി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ചാ​രി​റ്റി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സു​ദീ​പ് രാ​ഘ​വ​ൻ, യൂ​നി​റ്റി മാ​ർ​ഗ​ദ​ർ​ശി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സൗ​മ്യ സെ​ന്തി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    യൂ​നി​റ്റി എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​നോ​ജ്, ഗാ​യ​ത്രി പ്ര​ശാ​ന്ത്, വി​നീ​ഷ്, അ​നു​ഷ സു​ജി​ത് എ​ന്നി​വ​രും മ​ല​യാ​ളം ക്ലാ​സ് അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ ഷീ​ന അ​നി​ൽ, ര​തി ഹ​രി​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​രും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി​ത്വ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രും നാ​ളു​ക​ളി​ലും തു​ട​രു​മെ​ന്ന് യൂ​നി​റ്റി എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

