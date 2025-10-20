Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 10:17 AM IST

    യൂ​നി​റ്റി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ‘പൂ​വി​ളി 2025’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി

    യൂ​നി​റ്റി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ‘പൂ​വി​ളി 2025’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി
    യൂ​നി​റ്റി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ‘പൂ​വി​ളി 2025’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: യൂ​നി​റ്റി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘പൂ​വി​ളി 2025’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഈ ​ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 3 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബേ ​ബീ​ച്ച് റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ വെ​ച്ച് വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടു​കൂ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​സ​ന്ന​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​മാ​ദേ​വി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലും ഡോ​ക്ട​റു​മാ​യ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ഗി​രീ​ഷ് ചാ​പ്പോ​യി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സെ​യ്ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി പ​യ​സ് ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​തീ​ഷ്, മ​ല​യാ​ളം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ദീ​പ് രാ​ഘ​വ​ൻ, ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​നോ​ജ് ഭാ​സ്‌​ക​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ട്ര​ഷ​റ​ർ സൗ​മ്യ സെ​ന്തി​ൽ സ​ദ​സ്സി​ന് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. യൂ​നി​റ്റി എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationBahrain News
    News Summary - unity bahrain onam celebration
