    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 11:05 AM IST

    യൂ​നി​റ്റി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    യൂ​നി​റ്റി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    യൂ​നി​റ്റി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് 

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ യൂ​നി​റ്റി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​യി. ഡി​സം​ബ​ർ 16ന് ​ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നൂ​റ്റി​മു​പ്പ​തോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യു​ടെ​യും തെ​ളി​വാ​യി ക്യാ​മ്പി​ലെ വ​ലി​യ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം മാ​റി. യൂ​നി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​സ​ന്ന​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി മേ​ജ​ർ പ്രി​ൻ​സ് ജോ​സ് സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​മ ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ധീ​പ് രാ​ഘ​വ​ൻ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ജ​യ​ൻ മേ​ല​ത്ത്, ര​തീ​ഷ് ക​ല്ലാ​ച്ചി, എ​ന്റ​ർ​ടെ​യി​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​നോ​ജ് ഭാ​സ്ക​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു. സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും മൂ​ലം ക്യാ​മ്പ് വ​ള​രെ സു​ഗ​മ​മാ​യും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യും ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രി​ൽ നി​ന്നും മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ക്യാ​മ്പി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    യൂ​നി​റ്റി ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഈ ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്. പ​രി​പാ​ടി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കാ​ൻ മു​ന്നി​ട്ടു​നി​ന്ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​നി​ൽ, സൗ​മ്യ, ഗാ​യ​ത്രി, സ​തീ​ഷ്, സു​രേ​ഷ്, അ​നു​ഷ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    TAGS:gulfnewsBahrainBahrain Medical Campgulfnewsmalayalam
    News Summary - Unity Bahrain Medical Camp
