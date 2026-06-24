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    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 2:06 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 2:06 PM IST

    യൂനിറ്റി ബഹ്റൈൻ മലയാളം പാഠശാല പ്രവേശനോത്സവം

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    യൂനിറ്റി ബഹ്റൈൻ മലയാളം പാഠശാല പ്രവേശനോത്സവം
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    യൂനിറ്റി ബഹ്റൈന്റെ മലയാളം പാഠശാല പ്രവേശനോത്സവം

    മനാമ: യൂനിറ്റി ബഹ്റൈന്റെ മലയാളം പാഠശാല പ്രവേശനോത്സവം 2026, കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളോടെ റിഫയിൽ അരങ്ങേറി. വ്യവസായ പ്രമുഖനും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമായ പമ്പാവാസൻ നായർ വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് പ്രസന്നകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചചടങ്ങിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രമ ബാലചന്ദ്രൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ മേജർ പ്രിൻസ് ജോസ്, ഗിരീഷ്, അനിൽ വള്ളംകുളം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

    ചാരിറ്റി കോഡിനേറ്റർ സുദീപ് രാഘവൻ ആശംസകൾ നേരുകയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗായത്രി പ്രസാദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. എന്റർടൈൻമെന്റ് സെക്രട്ടറി സുനോജ് ഭാസ്കർ യോഗം നിയന്ത്രിച്ചു.

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    TAGS:gulfEntrance CeremonyMalayalam school
    News Summary - Unity Bahrain Malayalam School Entrance Ceremony
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