    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 1:57 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 1:57 PM IST

    യു.​എ​ൻ.​എ ന​ഴ്സ​സ് ഫാ​മി​ലി ‘ഓ​ണോ​ത്സ​വം 2K25’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    onam celebration
    camera_alt

     യു.​എ​ൻ.​എ ന​ഴ്സ​സ് ഫാ​മി​ലി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ന​ഴ്സ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (യു.​എ​ൻ.​എ) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​ഴ്സ​സ് ഫാ​മി​ലി, 'ഓ​ണോ​ത്സ​വം 2K25' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​കൊ​ണ്ടും ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം​കൊ​ണ്ടും ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    യു.​എ​ൻ.​എ. ന​ഴ്സ​സ് ഫാ​മി​ലി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ജി​ബി ജോ​ൺ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​രു​ൺ​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് വി​ള​ക്ക് കൊ​ളു​ത്തി പ​രി​പാ​ടി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​റി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ന​ഴ്സി​ങ് ഫാ​മി​ലി​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​ദ​സ്സി​ന് കാ​ഴ്ച​യു​ടെ ഉ​ത്സ​വം ഒ​രു​ക്കി. വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ആ​സ്വ​ദി​ച്ച​ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യെ പൂ​ർ​ണ​ത​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യെ​ത്തി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഡേ​വി​സ്, ജോ​ൺ​സ​ൻ (ടു ​സീ​സ് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ) എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. മി​ക​ച്ച സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ സി​റി​ൽ, അ​നു എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​പ​ഹാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലെ മി​നി മാ​ത്യു, ജ​ന​നി, സു​ജ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കേ​ര​ളീ​യ ത​നി​മ നി​ല​നി​ർ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ 'ഓ​ണ​പ്പു​ട​വ കോ​ൺ​ടെ​സ്റ്റ്' വേ​ദി​യി​ൽ ത​ത്സ​മ​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​റ്റ്‌​ലി, നി​ധി​ൻ, അ​ൻ​സു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ക​ളി​ക​ളും ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ന്നു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നി​ധീ​ഷ്, സു​നി​ൽ, ശ്രീ​രാ​ജ്, ജോ​ഷി, ജോ​ജു, ലി​ജോ, സ​ന്ദീ​പ്, ഷി​ബു എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ച്ചു. ജോ​യ​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​നി മാ​ത്യു ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

