Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഇഗ്നോ 2025 ജൂൺ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 11:16 AM IST

    ഇഗ്നോ 2025 ജൂൺ പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടി യൂനിഗ്രാഡ് വിദ്യാർഥികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇഗ്നോ 2025 ജൂൺ പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടി യൂനിഗ്രാഡ് വിദ്യാർഥികൾ
    cancel
    camera_alt

    ടോ​പ്പേ​ഴ്സ്; ഫാ​ത്തി​മ ഹ​നാ​ൻ, നി​മി​ത കെ.​എ​സ്, ഫാ​ത്തി​മ സു​ഹ, ഹൈ​ഫ ഹ​സാ​ര

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​ൺ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി (ഇ​ഗ്നോ) 2025 ജൂ​ൺ- ജൂ​ലൈ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ബി.​കോം ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷ പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ഗ്നോ​യു​ടെ അം​ഗീ​കൃ​ത സെ​ന്റ​ർ ആ​യ യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​താ​യി യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജെ.​പി. മേ​നോ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​ബ്ജ​ക്ട് ടോ​പ്പേ​ഴ്സ്; അ​തു​ൽ സാ​വി​യ​ർ, ഫാ​ത്തി​മ സു​ഹ, ഫാ​ത്തി​മ സ​ഹ്‍ല, അ​ർ​ജു​ൻ സു​ബാ​ഷ്, ഹൈ​ഫ ഹ​സാ​ര, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​നാ​ൻ, അ​മീ​റ റ​സാ​ഖ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​ഷാ​ഖ്,

    നി​മി​ത കെ.​എ​സ്, ഫാ​ത്തി​മ ഹ​നാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​സി​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷ​ർ, വി​ഷ്ണു പ്ര​കാ​ശ്, സെ​യ്ദ് അ​സീ​ല, അ​ർ​ജു​ൻ ദാ​സ്, ആ​ൽ​വി​ൻ ക്രി​സ്റ്റ്

    പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും, അ​വ​രു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ട മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും, ഭാ​വി​യി​ൽ ഇ​നി​യും മി​ക​ച്ച വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​ൻ ആ​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും റാ​ങ്ക് നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും, ഓ​രോ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​വ​രു​ടെ​യും ഫോ​ട്ടോ​യും പേ​രും താ​ഴെ കൊ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:StudentsGulf NewsignouBahrain NewsUniGrad
    News Summary - Unigrad students achieve excellent results in IGNOU 2025 June exam
    Similar News
    Next Story
    X