Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightയൂ​നി​ഗ്രാ​ഡ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 9:38 AM IST

    യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ക്സ്പോ​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ക്സ്പോ​ക്ക് തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റും ടൈ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ലും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന

    അ​ഞ്ചാ​മ​ത് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ക്സ്പോ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റും ടൈ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ലും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചാ​മ​ത് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ക്സ്പോ​ക്ക് അ​ധാ​രി പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഉ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്ക​മാ​യി. നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ക്സ്പോ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ 2025ൽ ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഇ​വ​ന്റു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പു​തി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ഏ​റെ ആ​കാം​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന വേ​ദി​യാ​ണി​തെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നും വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​മു​ള്ള ഇ​രു​പ​തി​ല​ധി​കം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഈ ​എ​ക്സ്പോ​യി​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, റോ​ബോ​ട്ടി​ക്‌​സ്, മ​ൾ​ട്ടി​മീ​ഡി​യ, ഫി​നാ​ൻ​സ്, ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ്, എ​ഞ്ചി​നി​യ​റി​ങ്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ലോ​ക​ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യു​ള്ള അ​ത്യാ​ധു​നി​ക കോ​ഴ്സു​ക​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ്പോ​ട്ട് അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ, സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ, വി​ദേ​ശ​പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ള്ള കൗ​ൺ​സി​ലി​ങ്, ക​രി​യ​ർ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ല​ത​രം സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​ഠ​ന​പാ​ത​ക​ൾ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഈ ​എ​ക്സ്പോ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി ഇ​ന്ന് അ​വ​സാ​നി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും ഈ ​അ​വ​സ​രം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsEducation Expogulf news malayalam
    News Summary - Unigrad Education Expo begins
    Similar News
    Next Story
    X