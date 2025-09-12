Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 11:20 AM IST

    യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡ്; അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 2000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡ്; അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 2000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    അ​ഞ്ച്‌ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ര​ണ്ടാ​യി​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ള്ള വ​ഴി തെ​ളി​ച്ച് കൊ​ടു​ത്ത് യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡ് വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മി​ക​വി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​ര​ഹ​സ്യം. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ തൊ​ഴി​ൽ​രം​ഗ​ത്തി​ന് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക കോ​ഴ്സു​ക​ളും പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​ണ് യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡ് ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള, ക്രെ​ഡി​റ്റ് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള, ഡി​ഗ്രി ഓ​ണേ​ഴ്‌​സ് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന, ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യാ​യ ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​ൺ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി(​ഇ​ഗ്‌​നോ)​യു​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അം​ഗീ​കൃ​ത സെൻറ്റ​റാ​ണ് യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡ്.

    ഇ​ഗ്‌​നോ കൂ​ടാ​തെ പ​ല പ്ര​മു​ഖ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ളു​ടെ​യും അം​ഗീ​കൃ​ത സെൻറ​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ് യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡ്. ദേ​ശീ​യ​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യി അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ടൈ-​അ​പ് വ​ഴി, ബി.​കോം, ബി.​ബി.​എ, ബി.​സി.​എ, ബി.​എ, എം.​ബി.​എ, എം.​കോം-​എ.​സി.​സി.​എ തു​ട​ങ്ങി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന കോ​ഴ്സു​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡ് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​ത്.

    യു.​കെ, യു.​സ്.​എ, ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ, ജോ​ർ​ജി​യ, പോ​ള​ണ്ട്, ജ​ർ​മ​നി തു​ട​ങ്ങി​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വി​സ പ്രോ​സ​സി​ങ്, അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ, സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്, സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ലോ​ൺ തു​ട​ങ്ങി അ​വി​ടെ ചേ​ർ​ന്ന് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ട എ​ല്ലാ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും, ജി​ടെ​ക് ഗ്ലോ​ബ​ൽ കാ​മ്പ​സ് വ​ഴി യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡ് ന​ൽ​കി വ​രു​ന്നു.

    ഏ​ത് കോ​ഴ്സ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ണം എ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ, മി​ക​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, പ​രീ​ക്ഷ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ, പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി മാ​ർ​ക്‌​ലി​സ്റ്റും ഡി​ഗ്രി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ട എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡ് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു.

    വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ പ്ലേ​സ്മെ​ന്‍റ് റെ​ക്കോ​ഡ് ആ​ണ് യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡി​നു​ള്ള​ത്. യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡി​ലെ പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി മു​ൻ​നി​ര ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​യും യു.​കെ, കാ​ന​ഡ, യു.​എ​സ്.​എ തു​ട​ങ്ങി​യ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ളി​ൽ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ നേ​ടു​ന്ന​വ​രും യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡി​ന്റെ മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടു​ന്നു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യാ​പൃ​ത​മാ​ണ് യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡ്. റ​മ​ദാ​ൻ കാ​ല​ത്ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലു​ള്ള ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കി വ​രു​ന്നു യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡ്. ഈ​ദ്, ഓ​ണം, ക്രി​സ്മ​സ്, ദീ​പാ​വ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ത്സാ​ഹ​ത്തോ​ടെ കൊ​ണ്ടാ​ടു​ന്നു. ഇ​തെ​ല്ലം കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ കാ​രു​ണ്യ​വും മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ​വും വ​ള​ർ​ത്തി, അ​വ​രെ സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ബോ​ധം ഉ​ള്ള​വ​രാ​ക്കു​ന്നു.

    വ്യ​ക്തി​ത്വ​വി​ക​സ​നം ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ച് പ​ഠ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ല, കാ​യി​ക, സ​ർ​ഗ​വാ​സ​ന​ക​ളെ​യും ഇ​വി​ടെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട് യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബ്യൂ​ട്ടി പേ​ജ​ന്‍റ്, മ​ലേ​ഷ്യ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പോ​സി​റ്റീ​വ് ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ, ഡാ​ൻ​സ്, ചെ​സ്, സ്പോ​ർ​ട്സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി അ​ന​വ​ധി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​വി​ടെ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച് പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​രി​സ്ഥി​തി​സം​ര​ക്ഷ​ണ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ്രീ​ൻ കാ​മ്പ​സ് എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തോ​ടെ മ​ര​ങ്ങ​ളും ചെ​ടി​ക​ളും പൂ​ക്ക​ളും എ​ല്ലാ​മു​ള്ള കു​ളി​ർ​മ​യു​ള്ള അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​ണ് യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡി​ലു​ള്ള​ത്‌. ഇ​വി​ടെ വ​രു​മ്പോ​ൾ പോ​സി​റ്റി​വ് വൈ​ബാ​ണെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ഒ​രു പോ​ലെ പ​റ​യു​ന്ന​തും ഇ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ.

    എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ബി​റ്റ്സ് പി​ലാ​നി, വി.​ഐ.​ടി, തു​ട​ങ്ങി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ​ല വി​ഖ്യാ​ത യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഒ​രേ ദി​വ​സം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡ് ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്റ്റ​ഡി ഇ​ൻ ഇ​ന്ത്യ പ്രോ​ഗ്രാം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ​ഠ​നം തു​ട​രാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് സം​ശ​യ​നി​വാ​ര​ണം ന​ട​ത്താ​നും, സ്പോ​ട്ട് അ​ഡ്മി​ഷ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ പു​തി​യ പ​ഠ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ലേ​സ്മെൻറ് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​ശേ​ഷ​മു​ള്ള തൊ​ഴി​ൽ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് യൂ​നി​ഗ്രാ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജെ.​പി. മേ​നോ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത ബോ​ധം ഉ​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പൗ​ര​ന്മാ​രെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ഗ്‌​നോ​യി​ലേ​ക്കും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ളി​ലേ​ക്കും അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ഈ ​അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ ബി.​കോം, ബി.​ബി.​എ, ബി.​എ, ബി.​സി.​എ, എം.​ബി.​എ, എം.​കോം തു​ട​ങ്ങി​യ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ഡ്മി​ഷ​നും, ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ സം​ശ​യ നി​വാ​ര​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി യൂ​നി​ഗാ​ഡ് എ​ജ​ു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. (ഫോ​ൺ 33537275 / 17344972, ഇ-​മെ​യി​ൽ info@ugecbahrain.com)

