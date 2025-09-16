Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ; പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് പൊ​ലീ​സി​നെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ആ​ലോ​ച​ന

    വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ർ​ദേ​ശം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ
    പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ; പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് പൊ​ലീ​സി​നെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ആ​ലോ​ച​ന
    മ​നാ​മ: പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് തു​പ്പു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും മൂ​ത്ര​മൊ​ഴി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും എ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ. പൊ​തു ശു​ചി​ത്വ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്താ​കെ പൊ​ലീ​സി​നെ വി​ന്യ​സി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ മാ​ത്രം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന സം​വി​ധാ​നം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പ​രി​മി​ത​മാ​യ ജോ​ലി സ​മ​യ​വും നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ പാ​ളി​ച്ച​ക​ളു​മാ​ണ് ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും അ​റ​ബി​യോ ഇം​ഗ്ലീ​ഷോ അ​റി​യാ​ത്ത വി​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ബോ​ർ​ഡു​ക​ളോ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളോ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്ന് വ​രി​ല്ല, പ​ക്ഷേ അ​തൊ​രു ഒ​ഴി​ക​ഴി​വ​ല്ലെ​ന്ന് കാ​പി​റ്റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സാ​ലി​ഹ് ത​റാ​ദ പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ തെ​റ്റാ​യ പ്ര​വ​ണ​ത​യാ​ണ്.

    2019-ലെ ​പൊ​തു ശു​ചി​ത്വ നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് 50 മു​ത​ൽ 300 ദി​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, അ​ത് കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ രാ​വി​ലെ 7 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.15 വ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​വ​രു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ത​റാ​ദ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ർ അ​ത് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. പി​ഴ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഭ​യ​മി​ല്ലാ​തെ ഇ​ഷ്ടം​പോ​ലെ പെ​രു​മാ​റു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​നെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത​ത് നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കാ​ര്യ, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി വ​ഈ​ൽ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക്കി​ന്റെ അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

