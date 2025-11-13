Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 10:29 AM IST

    തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ ആ​നു​കൂ​ല്യ​പ​രാ​തി​ക​ൾ

    • ഇ​നി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ; ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​കും
    • ക​ട​ലാ​സ് ര​ഹി​ത പ​രാ​തി​മാ​ർ​ഗം നി​യ​മ​മാ​ക്കി ആ​ക്ടി​ങ് തൊ​ഴി​ൽ​മ​ന്ത്രി യൂ​സ​ഫ് ഖ​ല​ഫ്
    
    മ​നാ​മ: തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം, മ​റ്റ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രാ​തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​യി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി യൂ​സ​ഫ് ഖ​ല​ഫ് പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തീ​രു​മാ​നം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗ​സ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു തീ​രു​മാ​നം അ​റി​യു​ന്ന തീ​യ​തി മു​ത​ൽ 15 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​ർ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ച്ച് പ​രാ​തി ന​ൽ​ക​ണം. പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ച് 15 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​മി​തി ഇ​തി​ൽ തീ​ർ​പ്പ് ക​ൽ​പ്പി​ക്ക​ണം. ഈ ​സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, പ​രാ​തി നി​ര​സി​ച്ച​താ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും.

    പ​രാ​തി നി​ര​സി​ച്ച​താ​യി അ​റി​യി​പ്പ് ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ (അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​ര​സി​ച്ച​താ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ൽ) 30 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാം. കേ​സു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും. ഇ​വ​രു​ടെ യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ദൈ​നം​ദി​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ റി​മോ​ട്ട് സി​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ, കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​സ​മി​തി​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​കും.

    പ​രാ​തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ ത​ന്റെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ പേ​ര്, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ന​മ്പ​ർ, വി​ലാ​സം, ഫോ​ൺ, ഇ-​മെ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ ന​ൽ​ക​ണം. കൂ​ടാ​തെ, പ​രാ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​തി​ന്റെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണം. ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ളും അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ണം. പ​രാ​തി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ അ​തി​ന്റെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് ഇ-​മെ​യി​ൽ ല​ഭി​ക്കും. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ, കു​റ​ഞ്ഞ​ത് മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​റി​യി​പ്പോ​ടെ സ​മി​തി​ക്ക് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ വി​ചാ​ര​ണ​ക്കാ​യി വി​ളി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം സാ​ക്ഷി​ക​ളെ​യും കേ​ൾ​ക്കാം. തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ, മ​റ്റ് പൊ​തു​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടാ​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കാ​നും സ​മി​തി​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്. കേ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് കാ​ര​ണ​സ​ഹി​തം ഒ​രു തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കു​ക​യും അ​ത് ഇ-​മെ​യി​ൽ വ​ഴി അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    മു​മ്പ് നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ക​ട​ലാ​സ് അ​ധി​ഷ്ഠി​ത പ​രാ​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഈ ​ഒ​റ്റ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ചെ​യ്ത് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും.

    TAGS:unemploymentgulfnewsBahrain
    News Summary - Unemployment benefit complaints
