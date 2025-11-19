Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 1:48 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 1:48 PM IST

    തൊഴിലില്ലായ്മ സഹായം; കഴിഞ്ഞമാസം വരെ ലഭിച്ചത് 11,452 പൗരന്മാർക്ക്

    ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് 200 ദി​നാ​റും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 150 ദി​നാ​റു​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്
    തൊഴിലില്ലായ്മ സഹായം; കഴിഞ്ഞമാസം വരെ ലഭിച്ചത് 11,452 പൗരന്മാർക്ക്
    മ​നാ​മ: തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​ത്ത ബ​ഹ്റൈ​നി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം വ​രെ ആ​കെ 11,452 പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ചെ​ന്ന് നി​യ​മ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും ആ​ക്ടി​ങ് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ യൂ​സ​ഫ് ഖ​ല​ഫ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ 3479 പേ​ർ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ താ​ഴെ​യാ​യി ആ​നു​കൂ​ല്യം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. 6258 പേ​ർ​ക്ക് ഒ​ന്നും അ​ഞ്ചും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും 1715 പേ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യും സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത​യ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​തി​മാ​സ സ​ഹാ​യ​തു​ക വ്യ​ത്യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളാ​യ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 200 ദി​നാ​ർ ല​ഭി​ക്കും. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 150 ദി​നാ​ർ ല​ഭി​ക്കും. പി​രി​ച്ചു​വി​ട​പ്പെ​ട്ട തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 1000 ദി​നാ​ർ വ​രെ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​രു​ടെ വേ​ത​ന​ത്തി​ന്റെ 60 ശ​ത​മാ​നം, ഇ​വ​യി​ൽ ഏ​താ​ണോ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ത് ല​ഭി​ക്കും. പു​തി​യ ജോ​ലി ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ ഈ ​പേ​യ്മെ​ന്റു​ക​ൾ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കും.

    തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ, തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​നം, ഓ​രോ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക്കും ഈ ​വ​ർ​ഷാ​വ​സാ​ന​ത്തി​നു​മു​മ്പ് മൂ​ന്ന് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള റോ​യ​ൽ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് തി​ങ്കി​ങ് ബ്ലോ​ക്ക് വ​ക്താ​വ് എം.​പി. ഖാ​ലി​ദ് ബു ​അ​ന​ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് രേ​ഖാ​മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രി ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്.

    പു​തി​യ തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ലും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ യോ​ഗ്യ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​ലും ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ നി​ര​ന്ത​രം മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഖ​ല​ഫ് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ നാ​ഷ​ന​ൽ എം​പ്ലോ​യ്മെ​ന്റ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ യോ​ഗ്യ​ത​യു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ആ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പൗ​ര​ന്മാ​ർ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, സി​സ്റ്റം അ​വ​രു​ടെ യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ജോ​ലി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​വ​രെ ന​യി​ക്കും. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ ന​ൽ​കും.

    അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ര​സി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 24 പ്ര​കാ​രം, ര​ണ്ട് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ര​സി​ച്ചാ​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത ഉ​ട​ന​ടി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും. തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​രു​ടെ യോ​ഗ്യ​ത​ക​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​രു​ടെ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ ക്ലോ​സ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന വാ​ദ​വും മ​ന്ത്രി ത​ള്ളി.

    News Summary - Unemployment assistance; 11,452 citizens received it until last month
