Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    20 Nov 2025 2:35 PM IST
    Updated On
    20 Nov 2025 2:35 PM IST

    അ​ണ്ട​ർ 19 ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്രീ​മി​യ​ർ ക​പ്പ്; ബ​ഹ്റൈ​ൻ ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യി മ​ല​യാ​ളി താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​സി​ൽ

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ചു​പേ​ർ ടീ​മി​ൽ
    അ​ണ്ട​ർ 19 ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്രീ​മി​യ​ർ ക​പ്പ്; ബ​ഹ്റൈ​ൻ ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യി മ​ല​യാ​ളി താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​സി​ൽ
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​സി​ൽ

    മ​നാ​മ: യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ (എ.​സി.​സി) അ​ണ്ട​ർ 19 പ്രീ​മി​യ​ർ ക​പ്പി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ടീ​മി​ന്‍റെ ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യി മ​ല​യാ​ളി താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​സി​ൽ. പാ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഹ​ക്കീം-​ഷ​ഫ്ന ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ് ഈ ​യു​വ​താ​രം. ന​വം​ബ​ർ 19 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടീം ​യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​സി​ൽ.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബ​ഹ്റൈ​ൻ അ​ണ്ട​ർ 19 ടീം

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ടീം ​അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു ബാ​സി​ൽ. അ​ന്ന് ടീ​മി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ താ​ര​വും ബാ​സി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നു​ശേ​ഷം 11ൽ ​അ​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​നൊ​പ്പം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു.

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 16 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള വെ​സ്റ്റ് സോ​ൺ ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടീ​മി​ലും ബാ​സി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​സി​ലി​നു പു​റ​മെ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ആ​ശി​ഷ് സ​ദാ​ശി​വ, അ​യാ​ൻ ഖാ​ൻ, ആ​രോ​ൺ സാ​വി​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രും മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​ഹാ​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നാ​ല് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി 15 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് എ.​സി.​സി പ്രീ​മി​യ​ർ ക​പ്പി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ യു.​എ.​ഇ​യും കു​വൈ​ത്തു​മാ​ണ് മ​റ്റ് ടീ​മു​ക​ൾ. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം നാ​ളെ യു.​എ.​ഇ സ​മ​യം രാ​വി​ലെ 8.30ന് ​കു​വൈ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ്. ഹോ​ങ്കോ​ങ്, ജ​പ്പാ​ൻ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, നേ​പ്പാ​ൾ, മാ​ൽ​ഡീ​വ്സ്, ഖ​ത്ത​ർ, ഒ​മാ​ൻ, ഇ​റാ​ൻ, മ​ലേ​ഷ്യ, സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ, താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മ​റ്റ് ടീ​മു​ക​ൾ. ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ മൂ​ന്ന് ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ണ്ട​ർ 19 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​നാ​കും.

    News Summary - Under-19 Cricket Premier Cup; Malayali star Mohammed Bassil named Bahrain team captain
