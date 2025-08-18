Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅം​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 1:47 PM IST

    അം​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​നം:ആ​റു​പേ​ർ​ക്ക് പിഴ

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്
    അം​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​നം:ആ​റു​പേ​ർ​ക്ക് പിഴ
    cancel

    മ​നാ​മ: ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് ആ​റ് പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പി​ഴ​യി​ട്ട് മൈ​ന​ർ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി. ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കും 1000 മു​ത​ൽ 2000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യ​താ​യി ആ​ക്ടി​ങ് അ​റ്റോ​ർ​ണി ജ​ന​റ​ലും പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ മി​നി​സ്ട്രീ​സി​ന്റെ​യും പ​ബ്ലി​ക് എ​ൻ​റ്റി​റ്റീ​സി​ന്റെ​യും ത​ല​വ​നു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹാ​ഷ്മി അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഫീ​ൽ​ഡ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ ടീം ​ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ആ​റ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. മൂ​ന്ന് വ​യ​സ്സു മു​ത​ൽ 18 വ​യ​സ്സു വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 60ൽ ​അ​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വ​രെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ശി​ശു സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നോ സു​ര​ക്ഷ​ക്കോ വേ​ണ്ട അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ​രാ​തി​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും പ്ര​തി​ക​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഒ​രാ​ളെ വി​ചാ​ര​ണ ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ വെ​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന്, ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം കോ​ട​തി പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain Newseducational institutionSix people
    News Summary - Unauthorized educational institution: Six people fined
    Similar News
    Next Story
    X