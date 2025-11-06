Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 12:36 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 12:36 PM IST

    ഉനൈ​സ്‌ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി​ക്ക്‌ സ്വീ​ക​ര​ണം

    ഉനൈ​സ്‌ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി​ക്ക്‌ സ്വീ​ക​ര​ണം
    ഉ​നൈ​സ്‌ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി​ക്ക്‌ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ പ്ര​മു​ഖ വാ​ഗ്മി​യും ദാ​റു​ൽ ബ​യ്യി​ന ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക്‌ റി​സ​ർ​ച്ച്‌ സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഉ​നൈ​സ്‌ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി​ക്ക്‌ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. അ​ൽ ഫു​ർ​ഖാ​ൻ സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘മ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം സ്വ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ’​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. വ​രു​ന്ന വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ​ൽ​മാ​നി​യ​യി​ലെ കെ ​സി​റ്റി ഹാ​ളി​ലാ​ണ്‌ പ​രി​പാ​ടി. രാ​ത്രി 7.30ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ഷ​യ​മ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    തു​ട​ർ​ന്ന് മ​റ്റു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വ​നി​താ സം​ഗ​മം, യു​വ​ജ​ന സം​ഗ​മം, ദ​അ് വ ​മീ​റ്റ്‌ എ​ന്നി​വ​യി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന്‌ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ൽ ഫു​ർ​ഖാ​ൻ സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ. മ​നാ​ഫ്‌, ട്ര​ഷ​റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ്‌ സ്കൈ, ​പ്രോ​ഗ്രാം സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ബേ​പ്പൂ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷാ​നി​ദ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    TAGS:islamic seminarManama newsBahran News
    News Summary - Unais Pappinisseri should be accepted
