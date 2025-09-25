Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 9:24 AM IST

    യു.​എ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​നം; വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ആ​ൽ സ​യാ​നി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു

    international conference
    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ആ​ൽ സ​യാ​നി യു.​എ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    മ​നാ​മ: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​നും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ആ​ൽ സ​യാ​നി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ഫ്രാ​ൻ​സും സ​ഹ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ഈ ​സ​മ്മേ​ള​നം, ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ 80ാമ​ത് പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​രും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സ​മ്മേ​ള​നം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ന് നീ​തി​യു​ക്ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​തു​വ​ഴി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​ൻ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി.ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ, ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ 80ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ആ​ൽ സ​യാ​നി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. എ​ല്ലാ ത​ല​ത്തി​ലു​മു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ യു.​എ​ൻ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കി​നെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ കാ​ണു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Gulf NewsForeign MinisterBahrain NewsInternational Conference
    News Summary - UN International Conference; Foreign Minister Dr. Abdullatif Al Sayani participated
