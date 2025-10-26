Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    26 Oct 2025 1:37 PM IST
    Updated On
    26 Oct 2025 1:37 PM IST

    ‘ന്യൂ ​ഹൊ​റി​സോ​ൺ' സ്കൂ​ളി​ൽ യു.​എ​ൻ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ‘ന്യൂ ​ഹൊ​റി​സോ​ൺ സ്കൂ​ളി​ൽ യു.​എ​ൻ ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    'ന്യൂ ​ഹൊ​റിസോ​ൺ' സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന യു.​എ​ൻ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ലോ​ക സ​മാ​ധാ​നം, സ​ഹ​ക​ര​ണം, ആ​ഗോ​ള പൗ​ര​ത്വം എ​ന്നി​വ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് ന്യൂ ​ഹൊ​റിസോ​ൺ സ്കൂ​ളി​ൽ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​ദി​നം സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    സ്കൂ​ളി​ലെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം, ഐ​ക്യ​ത്തെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത എ​ന്നി​വ ഈ ​വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക വ​കു​പ്പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക അ​സം​ബ്ലി​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. ഗ്ലാ​ഡി​സ് ഷീ​ജോ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഈ ​അ​സം​ബ്ലി, ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​താ​ക​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ത്തി​യു​ള്ള വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പ​രേ​ഡ്, സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തെ പ്ര​തീ​ക​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ആ​ധു​നി​ക സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ആ​സ​ക്തി വി​ഷ​യ​മാ​ക്കി​യ ഒ​രു നൃ​ത്ത​ശി​ല്പം കാ​ണി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി. ഇ​ന്ന​ത്തെ ലോ​ക​ത്ത് സ​മാ​ധാ​നം, സ​ഹ​ക​ര​ണം, വി​വേ​ക​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ജീ​വി​തം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വ​ന്ദ​ന സ​തീ​ഷ് സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ലോ​ക​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ അ​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

