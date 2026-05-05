Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 May 2026 3:13 PM IST
    Updated On
    date_range 5 May 2026 3:13 PM IST

    യുക്രെയിൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോദിമിർ സെലൻസ്‌കി ബഹ്‌റൈനിൽ

    യുക്രെയിൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോദിമിർ സെലൻസ്‌കിയെ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു

    മനാമ: യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോദിമിർ സെലൻസ്‌കി ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ബഹ്‌റൈനിൽ എത്തി. ഉന്നതതല പ്രതിനിധി സംഘത്തോടൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെത്തിയത്. ബഹ്‌റൈൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ പ്രസിഡന്റിനെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. അബ്ദുല്ലത്തീഫ് അൽ സയാനി, മുഹറഖ് ഗവർണർ സൽമാൻ ബിൻ ഈസ ബിൻ ഹിന്ദി അൽ മന്നായ്, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചീഫ് ഓഫ് പ്രോട്ടോക്കോൾ സലാ മുഹമ്മദ് ഷെഹാബ് എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു.

    മേഖലയിലെ സുരക്ഷ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുക, ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ സന്ദർശനം. സന്ദർശന വേളയിൽ ബഹ്‌റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം കുറിക്കുന്നതാണ് സെലൻസ്‌കിയുടെ ഈ സന്ദർശനം. യുക്രെയ്ൻ-റഷ്യ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഗോള സമാധാന ശ്രമങ്ങളിലും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ചർച്ചകളിലും ബഹ്‌റൈന്റെ സഹകരണം തേടുക എന്നതും സന്ദർശനത്തിന്റെ പ്രധാന അജണ്ടകളിൽ ഒന്നാണ്.

    TAGS:Volodymyr ZelenskyyHamad bin Isa Al KhalifaBahrain News
    News Summary - Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in Bahrain
