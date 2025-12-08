Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഉ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 11:58 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 11:58 AM IST

    ഉ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യി സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യി സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം
    cancel
    camera_alt

    സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ചാ​ര​ണ​സ​മ്മേ​ള​നം

    മ​നാ​മ: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ത​ല പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യി. പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സ​ൽ​മാ​നി​യ കെ​സി​റ്റി കോ​ൺ​ഫ്ര​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഫ​ഖ്റു​ദ്ദീ​ൻ സ​യ്യി​ദ് പൂ​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​വി​ധ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ പ്ര​ധി​നി​ധി ക്യാ​മ്പ് വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. അ​ശ്റ​ഫ് അ​ൻ​വ​രി ചേ​ല​ക്ക​ര ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും എ​സ്.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് യാ​സി​ർ ജി​ഫ്രി ത​ങ്ങ​ൾ ആ​ശം​സ​യും നേ​ർ​ന്നു. ക്യാ​മ്പി​ന് ജി.​എം സ്വ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി വ​ല്ല​പ്പു​ഴ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    സ​മാ​പ​ന മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ അ​റ​ബി പ്ര​മു​ഖ​രെ​യും മ​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ ഉ​ൾ​പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഫ​ഖ്റു​ദ്ദീ​ൻ സ​യ്യി​ദ് പൂ​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ​യ്യി​ദു​ൽ ഉ​ല​മ സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെൻറ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് ഖ​റാ​ത്ത ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി.​എം. സ്വ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി വ​ല്ല​പ്പു​ഴ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. റാ​ഷി​ദ് ബു ​ഐ​നൈ​ൻ, ഡോ. ​സ്വ​ലാ​ഹ് അ​ലി, എം.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ ജ​ന്നാ​ഹി, ​എം.​പി. ഹ​സ്സ​ൻ ബു ​ഖ​മാ​സ്, ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് സാ​മി ഫ​ദ​ൽ അ​ൽ ദോ​സ​രി, ​ജാ​സിം അ​ൽ സ​ബ​ത്,​ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ന​ഹ്ഹാം, ​താ​രി​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ അ​ത് വാ​ൻ,​ ഫൈ​സ​ൽ അ​ബ്ബാ​സി, ഡോ. ​ഫു​ആ​ദ് അ​ൽ-​ബു​റൈ​ഷി​ദ്, വി.​കെ. കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ജി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ, അ​ൻ​വ​ർ ഹാ​ജി, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സു​ബൈ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, ന​ജീ​ബ് ക​ട​ലാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മ​ത​രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ വി​ഖാ​യ വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​രും ബ​ഹ്റൈ​ൻ റേ​ഞ്ച് ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ൻ, കേ​ന്ദ്ര, ഏ​രി​യ നേ​താ​ക്ക​ളും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കെ.​എം.​എ​സ് മൗ​ല​വി പ​റ​വ​ണ്ണ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Ujjwalamaya Samastha Nuram Annual Campaign Conference
    Similar News
    Next Story
    X