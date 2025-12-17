യു.ഡി.എഫിന്റെ ഐതിഹാസിക വിജയം മുഹറഖിൽ ആഘോഷിച്ചുtext_fields
മനാമ: തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.എഫ് നേടിയ ചരിത്ര വിജയം മുഹറഖിൽ ആഘോഷിച്ചു. കെ.എം.സി.സി, ഐ.വൈ.സി.സി മുഹറഖ് ഏരിയ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഹറഖ് കെ.എം.സി.സി ഓഫിസിലെ ഇ.അഹമ്മദ് ഹാളിൽ നടന്നു. കെ.എം.സി.സി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം തിക്കോടി അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങ് ഐ.വൈ.സി.സി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനസ് റഹീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പിണറായി സർക്കാറിന്റെ അഴിമതികൾക്ക് ജനം നൽകിയ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വെളിവാക്കുന്നതെന്നും അനസ് റഹീം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഐ.വൈ.സി.സി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് മണികണ്ഠൻ ചന്ദ്രോത്ത്, കെ.എം.സി.സി നേതാക്കളായ അബ്ദുൽ കരീം മാസ്റ്റർ, കെ.ടി. ഷഫീഖ് അലി പാണ്ടികശാല, അഷ്റഫ് ബാങ്ക് റോഡ്, ഐ.വൈ.സി.സി പ്രതിനിധി ഷിഹാബ് കറുകപുത്തൂർ, കെ.എം.സി.സി ഏരിയ വനിത വിഭാഗം മുഹറഖ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഷംന ജംഷീദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജംഷീദ് അലി സ്വാഗതവും ഗംഗൻ മലയിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. കെ.എം.സി.സി മുഹറഖ് ഏരിയ ട്രഷറർ മുസ്തഫ കരുവാണ്ടി സന്നിഹിതനായിരുന്നു.
