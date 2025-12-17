Begin typing your search above and press return to search.
    മ​നാ​മ: ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യ ച​രി​ത്ര വി​ജ​യം മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി, ഐ.​വൈ.​സി.​സി മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മു​ഹ​റ​ഖ് കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ലെ ഇ.​അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. കെ.​എം.​സി.​സി ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം തി​ക്കോ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ച​ട​ങ്ങ് ഐ.​വൈ.​സി.​സി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ന​സ് റ​ഹീം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​ഴി​മ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ജ​നം ന​ൽ​കി​യ ശ​ക്ത​മാ​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം വെ​ളി​വാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ന​സ് റ​ഹീം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഐ.​വൈ.​സി.​സി ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ച​ന്ദ്രോ​ത്ത്, കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം മാ​സ്റ്റ​ർ, കെ.​ടി. ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ലി പാ​ണ്ടി​ക​ശാ​ല, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ബാ​ങ്ക് റോ​ഡ്, ഐ.​വൈ.​സി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി ഷി​ഹാ​ബ് ക​റു​ക​പു​ത്തൂ​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി ഏ​രി​യ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​ന ജം​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജം​ഷീ​ദ് അ​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഗം​ഗ​ൻ മ​ല​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എം.​സി.​സി മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​സ്ത​ഫ ക​രു​വാ​ണ്ടി സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു.

